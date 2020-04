Els tests massius que no acaben d’arribar

L’infradiagnòstic de casos de covid-19 a Catalunya és un llast reconegut per les autoritats sanitàries. Fa setmanes que el departament de Salut anuncia mesures per accelerar la detecció dels contagis, però no concreta quan les posaran en marxa. S’han fet passos com la compra de tests de detecció ràpida o la creació del programa Orfeu, per posar els laboratoris dels tres centres de recerca catalans -el Centre de Regulació Genòmica (CRG), l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) i l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona)- al servei públic i encetar un cribatge massiu de la població amb les PCR. Tot plegat ha de servir per augmentar la capacitat diagnòstica i obtenir una radiografia de l’evolució del covid-19 al país que, amb tot, no arriba a materialitzar-se encara.

Fonts governamentals van avançar ahir a l’ARA que, a partir dels pròxims dies, l’estratègia de detecció només es basarà en dos tipus de proves: la PCR i els tests serològics. Així, els tests d’antígens -dels quals Catalunya va adquirir 45.000 unitats a la Xina- no formaran part de l’arsenal de tècniques de referència. La gran aposta pel cribatge massiu, però, seran les PCR. Des de l’inici de la pandèmia se n’han fet 77.808 proves, però això no significa que s’hagi testat aquest nombre de persones: al registre hi ha duplicitats, perquè un sol pacient pot haver-se fet fins a tres proves, una per confirmar i dues per descartar, conegudes com a doble negatiu. Segons el Govern, només el 40% de les proves eren positives.

La fiabilitat de la PCR és molt elevada -els experts diuen que s’acosta al 95%-, però no és infal·lible i hi ha pacients que poden obtenir un fals negatiu, mentre que el resultat d’una ecografia o radiografia toràcica evidencien una afectació compatible amb el covid-19. A la pràctica, els facultatius sovint avaluen i tracten el cas com a possible malalt de covid-19, expliquen des de l’Hospital Clínic.

La conselleria insisteix que la incorporació dels centres de recerca en la detecció del virus serà imminent, probablement la setmana que ve. La realitat, però, és que en un principi s’esperava que ja estiguessin a punt, i fins i tot el director de l’IRB, Francesc Posas, deia que tenien el laboratori adaptat “des de fa dies” per alliberar una mica els 17 laboratoris autoritzats pel Govern. També els laboratoris de la Vall d’Hebron i l’Hospital Clínic continuen flexibilitzant-se, ara amb la incorporació de robots que encara no estan en marxa però que han de permetre automatitzar una part del procés de les PCR i agilitzar el processament de les mostres. En un sol dia podran obtenir fins a 1.200 resultats, el doble dels que es poden processar ara de mitjana.

D’altra banda, Salut assegura que ja s’han destinat tots els tests ràpids d’anticossos -170.000- a les residències de gent gran per comprovar l’abast del virus. De fet, la consellera de Salut va afirmar ahir que s’havien fet un total de 10.434 tests.

Els geriàtrics contradiuen Salut

Malgrat les xifres de la conselleria, el sector manté que la falta de proves és, encara ara, un dels problemes cabdals als centres, on els brots de coronavirus ja han causat prop de 2.000 morts a Catalunya. Per solucionar-ho, sovint han recorregut als laboratoris privats. Ahir el BOE publicava que el govern espanyol ha intervingut també els laboratoris per controlar totes les proves diagnòstiques i regular-ne els preus. Aquestes empreses no poden “oferir ni a empreses ni a ajuntaments” tests per detectar el covid-19. La consellera Vergés, però, va assegurar que l’anunci al BOE no suposa cap canvi a Catalunya, perquè la Generalitat va aprovar una resolució fa un mes perquè “tota la capacitat de la privada, clíniques i laboratoris” passés a dependre de Salut. No obstant, la mateixa conselleria admetia a la tarda que aquesta resolució no sempre s’ha complert.

Segons va poder comprovar l’ARA a principis d’abril, els geriàtrics fa setmanes que recorren als laboratoris privats per fer -previ pagament de la seva butxaca- tests als interns dels seus centres. “Idealment havia de ser Salut qui fes els tests, però la desesperació per la falta de proves era tan gran i la situació tan greu que hi ha hagut moltíssimes residències que han contractat laboratoris”, corrobora Cinta Pascual, presidenta de la patronal de les residències, ACRA. “I tant que s’han fet tests privats, òbviament -insisteix-. Ara suposo que es deixaran de fer, sempre que Salut proporcioni els tests”, aclareix.

El 3 d’abril l’ARA va consultar aquests fets amb el departament d’Afers Socials (que aleshores controlava les residències) i la conselleria va assegurar que era una pràctica “legal” per part de les residències. Aquest dimarts Salut ha afegit que la primera resolució sobre la qüestió dels laboratoris (del 18 de març) s’ha anat modificant amb els dies per abastar cada vegada més laboratoris. Fins i tot així fonts de la conselleria admeten que, si algun laboratori s’ha saltat la normativa, “sense una denúncia és difícil seguir-los la pista” i, per tant, obrir un expedient. El test més econòmic del mercat, segons Pascual, sortia per 110 euros: “Moltes residències han pagat 240 euros i ens n’han arribat a demanar fins a 300”.

Entre els laboratoris que servien aquestes proves i que més citen les residències hi ha Cerba Internacional o els Laboratoris Echevarne. Aquest últim ja ha anunciat a la seva web que el servei de tests de detecció del covid-19 “no està disponible temporalment”, cenyint-se a la normativa catalana i ara també espanyola. L’ARA no ha aconseguit contactar ni telefònicament ni per correu amb Cerba Internacional.

Pascual reitera incansablement la necessitat de les proves per evitar rebrots. I posa un exemple molt aclaridor. “Ahir [dilluns per al lector] Salut va fer els tests finalment en una residència en la qual havien tingut un brot i ara semblava que la situació estava estabilitzada: doncs bé, de 27 proves, 12 han donat positiu i no presentaven cap símptoma del virus -subratlla Pascual-. Sort que estàvem previnguts i tots continuaven aïllats, però quan creus que ja estàs recuperant la normalitat d’un centre t’adones que hi ha portadors del virus totalment asimptomàtics que poden provocar un nou brot en qualsevol moment. És per això que cal fer tests”.

La consellera Vergés va assegurar ahir que “en 13-15 dies” totes les residències catalanes estaran “testades”. “A mi em continuen semblant massa dies, la veritat”, lamenta Pascual, que conclou recordant que fa més d’un mes que remarquen la necessitat d’aquests tests.