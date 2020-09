Salut calcula que hi pot haver un contagi per cada 1.424 alumnes en la tornada a les escoles

Catalunya encara la tornada a les escoles amb una incidència del virus més baixa que la segona quinzena d'agost. Els responsables de Salut asseguren que la tornada a la feina no ha tingut, de moment, els efectes negatius que s'esperava inicialment. Tot i així, el secretari de Salut Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, no ha amagat que el retorn a les aules serà complicat. "Costarà molt i molt, però ens en sortirem col·lectivament", ha assegurat. De moment el departament de Salut ha fet uns càlculs de quina podria ser la transmissió del virus a les escoles. Com que des de l'inici de la pandèmia els centres han estat tancats, el càlcul s'ha fet d'acord amb el nombre de contagis setmanals detectats entre menors de 0 a 17 anys la setmana del 5 de setembre. Tenint en compte aquesta xifra, Salut calcula que es pot donar un cas positiu per cada 1.424 infants de 0 a 17 anys escolaritzats.

Durant l'última setmana s'han detectat a Catalunya 958 casos de menors positius. La distribució d'aquests casos per territoris, però, és desigual. Per exemple, a les Terres de l'Ebre s'han registrat quatre contagis, mentre que a l'àrea metropolitana nord –la zona amb més nombre de menors positius– se n'han detectat 265. I això també fa variar la probabilitat que es doni un cas en un centre educatiu. Així, a les comarques de l'Ebre, Salut calcula que es pot registrar un contagi per cada 7.499 alumnes, mentre que a l'àrea metropolitana nord es pot donar un positiu cada 1.426 alumnes de mitjana. El nombre de casos no és l'únic factor a tenir en compte per fer el càlcul. També hi té a veure la densitat de la població infantil, que fa que a l'àrea metropolitana sud –una de les regions més densament poblades d'Europa– la possibilitat de contagi s'elevi a un positiu per cada 1.248 alumnes o que a Barcelona capital sigui d'un cas per cada 1.313 infants escolaritzats.

Tot i aquests càlculs, Argimon ha apel·lat a la responsabilitat no només dels centres sinó, especialment, de la societat per mantenir el virus a ratlla durant la reobertura de les escoles. "El que és important és el que passa fora de l’escola, i això és feina i responsabilitat de tots plegats", ha subratllat el secretari de Salut Pública. I és que l'epidemiòleg parteix de la base que el contagi que es produeixi a l'escola no vindrà de dins del centre, sinó de fora. De fet, ha remarcat que els casos de menors contagiats que s'estan donant ara mateix no són comunitaris, però ho seran quan l'infant o adolescent comenci l'escola.

Davant la tornada imminent a les aules, els responsables de Salut també han insistit en el missatge que el Govern ha traslladat en les últimes setmanes: l'escola és imprescindible i no es tancarà. "Encara que les coses anessin molt malament epidemiològicament parlant, l'última cosa que es tancaria serien les escoles", ha insistit Argimon. "No té cap sentit que les botigues i els restaurants estiguin oberts i les escoles, tancades", ha afegit.

Això no vol dir que no s'hagin d'aïllar grups quan hi hagi una sospita o una confirmació d'un contagi. En aquest sentit, els responsables han admès que la situació epidemiològica actual a tot el territori provocarà inevitablement que aquestes quarantenes s'hagin d'anar fent. Preguntat per si el període d'aïllament serà de vuit o deu dies –una possibilitat que tant Argimon com el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, van admetre que està sobre la taula–, el secretari de Salut Pública ha recordat que actualment aquest període d'aïllament continua establert en els catorze dies.

Davant la Diada: "Celebració, sí. Aglomeracions, no"

La tornada a la feina i a les escoles no és l'única data assenyalada en vermell al calendari pels responsables de Salut. Tot i remarcar que el dret a la manifestació és fonamental, Argimon no ha amagat el neguit que genera la possibilitat d'aglomeracions durant els actes de la Diada. "Celebració, sí. Aglomeracions, no", ha resumit a mode d'eslògan el seu número dos, Jacobo Mendioroz.

Tant Mendioroz com Argimon s'han mostrat preocupats per l'elevada incidència del virus a la capital de l'Estat, tenint en compte la mobilitat entre Madrid i Barcelona, però han rebutjat entrar a valorar les restriccions que s'estan portant a terme a la comunitat madrilenya per contenir el virus.