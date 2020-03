Salut confirma 501 positius nous a Catalunya, registra 494 altes més i 69 defuncions en un sol dia

Nova actualització del malalts amb coronavirus a Catalunya. El departament de Salut ha informat que en les últimes hores s'han confirmat 501 positius nous de Covid-19, cosa que representa una crescuda de l'11'92% respecte a les dades del dia anterior. L'augment registrat aquest dissabte és inferior al de divendres, quan van haver-hi prop d'un miler de pacients nous. En total, actualment hi ha 4.704 persones contagiades, de les quals 610 són professionals sanitaris.

Pel que fa als pacients morts amb coronavirus, s'ha registrat la xifra més alta comptabilitzada en un sol dia des que va començar l'epidèmia: 69 defuncions en les últimes 24 hores, amb un creixement del 53,28% respecte a les dades de divendres. El recompte total s'eleva a 191 persones mortes. No obstant això, a l'altra cara de la moneda, també s'ha comptabilitzat una xifra rècord: 494 altes hospitalàries noves, que sumen un total de 644 des de l'inici de l'epidèmia de coronavirus a Catalunya.

En un comunicat, la conselleria també ha indicat que hi ha 449 persones en estat greu, 187 pacients crítics més dels que hi havia divendres, quan es va registrar l'augment més fort (+214). Precisament aquest migdia la consellera de Salut, Alba Vergés, ha alertat que hi ha "molts joves" entre els malalts greus i ha advertit que "no només afecta la població vulnerable o gent gran".

Pel que fa a Igualada, Salut confirma que hi ha un total de 220 positius de coronavirus des que es va declarar el brot, cosa que representa un augment d'onze persones respecte a les xifres de divendres. Sis persones estan greus i 28 han mort amb el Covid-19. Del nombre total de casos, 91 són professionals sanitaris.