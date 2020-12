Ultimàtum dels quatre grans hospitals de Barcelona per controlar la tercera onada

La població ha de prendre's molt seriosament les recomanacions epidemiològiques i sanitàries perquè l'impacte de la tercera onada sigui el més baix possible, tant en malalts de covid-19 com en els que tenen altres malalties i no poden quedar exclosos del sistema sanitari de nou. I això dependrà en gran part de "l'esperit de sacrifici" de la ciutadania, que ha d'aguantar una mica més el pols i continuar fent esforços per aturar el degoteig de contagis i víctimes mortals, especialment ara que arriba el Nadal. Aquest és l'ultimàtum que fan una cinquantena de professionals sanitaris dels quatre principals hospitals de Barcelona (Vall d'Hebron, Clínic, Hospital del Mar i Sant Pau) i de l'atenció primària coincidint amb l'acceleració de la pandèmia. Per controlar l'epidèmia, asseguren, cal l'esforç de tota la població "pensant en el bé comú".

Un total de 46 sanitaris han signat una carta en què afirmen que Catalunya no es pot permetre una tercera onada letal "a la sortida del túnel", amb les vacunes a l'horitzó i sabent que les mesures de distanciament físic i l'ús continuat de la mascareta fora de l'àmbit estrictament més íntim protegeixen i eviten la propagació del virus. "Ara tenim un repte davant nostre extremadament important [...], i una nova situació d'emergència sanitària, com va passar a la primera onada, produiria una pèrdua de salut a la societat que ens costaria molts anys tornar a recuperar", s'assegura a la carta.

Els sanitaris adverteixen que l'estela de la pandèmia és esfereïdora i que la sobreinformació fa perdre la perspectiva de la gravetat de les seves conseqüències. "Respecte al nombre de morts només relacionat amb el covid, és com si cada dia a l'Estat s'estavellés un avió tipus Airbus 320 (els dies millors) o un Boeing 747 (els dies pitjors). Si sentíssim cada dia una notícia com aquesta segur que ens esfereiria molt més", subratllen a la missiva.

Aquesta comparativa, insisteixen, fa referència només al coronavirus, però els quatre grans hospitals de Barcelona adverteixen que aquest any s'han diagnosticat un 15% menys de malalts amb càncer i s'han atès un 40% menys de primeres visites de persones amb malalties mentals. A més, els malalts d'infarts cardíacs i ictus arriben molt més greus als centres. "Són exemples que ens han de fer reflexionar", apunten. I afegeixen: "El nombre d'avions que s'estavellaran en els propers mesos dependrà del que fem en les properes setmanes i en les festes de Nadal. De tots nosaltres depèn i serà la nostra responsabilitat".

