El risc de rebrot de covid-19 puja fins als 466 punts a Catalunya, el nivell més alt des de l’inici de la pandèmia

El risc de rebrot del covid-19 a Catalunya ha tornat a pujar. Després que aquest diumenge sobrepassés els 400 punts, aquest dimarts s'ha enfilat fins als 466,49 punts, 28,11 punts més que ahir, una xifra que representa el nivel més alt des de l’inici de la pandèmia (al març es va arribar als 454 punts).

Per regions sanitàries, per sobre de la mitjana catalana hi ha la Catalunya Central (520,90), Lleida (500,39), Metropolitana Nord (482,17), Barcelona ciutat (481,50), Girona (472,77) i les Terres de l'Ebre (466,66), mentre que per sota de la mitjana, tot i que en nivells també molt elevats, hi ha les regions del Camp de Tarragona (441,39), Metropolitana Sud (426,60) i l'Alt Pirineu i Aran (336,88).

La taxa de transmissió o velocitat de contagi, l'RT, baixa lleugerament, d'1,30 a 1,28.

Així ho ha comunicat Salut, que avui ha registrat 2.855 casos nous de coronavirus confirmats amb PCR i test d'antígens, que fan que la xifra total de positius des de l’inici de la pandèmia arribi als 179.162 casos. També s'ha informat de 51 noves defuncions a Catalunya, i ja són un total de 13.670.

A més, continua augmentant la xifra de persones hospitalitzades: hi ha 77 nous ingressos, que sumen 1.385 persones hospitalitzades, de les quals 239 són a l'UCI, 25 més que ahir.

A l'espera de l'efecte de les mesures

"Ara tenim capacitat de fer més tests dels que es feien al març i per tant podem controlar una mica millor el virus. I també estem imposant restriccions, però cal recordar que totes les mesures que s'imposen triguen uns 10-15 dies en donar resultats", ha recordat el doctor de la Universitat d'Oxford Daniel Prieto-Alhambra en una entrevista a Catalunya Ràdio. Per la seva banda, el secretari de Salut, Marc Ramentol, ha admès que la situació de la pandèmia "sempre pot anar a pitjor" i que sobre la taula hi ha altres mesures com el toc de queda, però que s'ha d'esperar a veure l'efecte de les noves mesures. "Estem al principi de l’onada, a dia d’avui no tenim indicadors per a l’optimisme. No hi ha cap diferència amb la setmana passada", ha explicat a SER Catalunya.