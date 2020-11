Salut proposarà al Procicat allargar 15 dies més totes les restriccions contra el covid-19

Marc Ramentol, secretari general de Salut, ha avançat en una entrevista a RAC1 que el departament de Salut proposarà aquesta setmana la Procicat que s'allarguin 15 dies més totes les restriccions actuals que hi ha en vigor contra el covid-19. "Totes les mesures que hem pres estan tenint impacte. Els contagis estan baixant, a un ritme molt lent però baixen. L'epidèmia està empetitint-se a un ritme més lent del que ens agradaria, però això és conseqüència de les mesures preses. La pressió assistencial creix, però el creixement és una mica més lent que dies enrere", ha dit a RAC1. "Avançar escenaris de desescalada quan encara no hem arribat al pic de la pressió assistencial em sembla arriscat", ha afegit, però ha pronosticat que la situació epidemiològica haurà millorat després de 15 dies amb les actuals restriccions.

Un cop més, Ramentol ha dit que a Catalunya ja "hem sobrepassat el pic de contagis d'aquesta segona onada", però ha advertit que "el que no hem sobrepassat és el pic de pressió assistencial", ja que la xifra d'ingressos als hospitals continua creixent. Un cop quedi enrere aquesta segona onada, però, arribarà la tercera. "Hi haurà una tercera onada", ha indicat Ramentol convençut. El que falta saber és quan arribarà i "tot dependrà de la desescalada". "La desescalada a nivell de contagis s'està produint de manera molt lenta, si ara desescalem ràpid, podria ser que la segona i la tercera onada se solapessin i aquest seria el pitjor escenari per a la pressió assistencial. Cal alliberar pressió assistencial per poder assumir la tercera onada, que arribarà durant l'hivern", ha explicat.

I és que en aquesta segona onada "la pressió de l'atenció primària és molt elevada" perquè els centres d'atenció primària s'estan quedant "amb la major part dels casos nous diagnosticats de covid-19". "Cal sumar-hi les residències, els cribatges que estan fent i l'atenció de tota aquella activitat no covid", ha afegit. "Per això la pressió és molt més elevada ara que en la primera onada", ha conclòs Ramentol.

"Ningú vol que els Reis ens portin un nou rebrot"

Marc Ramentol ha dit que hauran d'abordar amb més tranquil·litat els pròxims dies el tema del Nadal. "Són celebracions que tots necessitem, però entre tots hem de veure com les fem. Ningú vol que els Reis ens portin un nou rebrot epidèmic", ha apuntat.

"L'epidèmia no hi entén de treves. Nadal arribarà el 25 de desembre, com sempre, i haurem de veure com podem celebrar-ho de manera segura. En funció de la situació epidemiològica que tinguem a principis de desembre, mirarem què podrem fer", ha conclòs.

651x366 Una persona amb mascareta al pont de la Ronda de Dalt de Barcelona / EFE Una persona amb mascareta al pont de la Ronda de Dalt de Barcelona / EFE

Les dades milloren a poc a poc

Aquest dilluns, segons les dades de Salut, han seguit baixant els nous contagis diaris registrats per covid-19 a Catalunya confirmats amb una prova PCR o test antigènic: avui Salut n'ha notificat 2.298 de nous, la xifra més baixa des del 18 d'octubre, que eleva el total d'infectats des de l'inici de la pandèmia a 270.325. La taxa de contagi (Rt) continua estabilitzada per sota de l'1 (0,92) i el risc de rebrot també ha retrocedit 27 punts respecte a ahir (de 697 a 670). Les hospitalitzacions, per contra, pugen (+106, 2.793) i també ho fan els ingressos a les UCI (+12, amb un total de 578). També hi ha hagut 35 morts més, fins a un total de 14.631. "Anem pel bon camí, la Rt va baixant. Però aquesta disminució de l'onada epidèmica està trigant a impactar en la pressió assistencial, ja que hi ha més ingressos. No hem arribat al pic de pressió assistencial, però sembla que ens hi estem acostant", ha dit Marc Ramentol. "El pic de pressió assistencial arribarà, creiem, a finals de setmana. Però és un pic altíssim, un pic que no permet mantenir l'activitat rutinària dels centres hospitalaris", ha afegit.