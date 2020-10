Entra en vigor l'obligació de tancar els comerços 24 h a les deu de la nit

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) publica aquest dimarts l'obligació que les botigues obertes ininterrompudament durant tot el dia tanquin a les deu de la nit. La nova restricció, que ja ha entrat en vigor, busca frenar l'augment imparable del coronavirus i evitar que s'hagi d'aplicar el toc de queda nocturn, com ja ha fet França. Aquesta mesura s'enfoca, sobretot, a dificultar el 'botellon' i afecta els establiments de conveniència i els de les benzineres, així com els que tenien un horari més permissiu pel fet d'estar en una municipi turístic.

Pel que fa als locals de les àrees de servei d’autopistes, molt freqüentats sobretot pels professionals de la distribució i repartiment, l'activitat dels restaurants s'haurà de limitar només al servei per emportar-se, ja que la resolució prohibeix expressament que es pugui consumir a l'interior. Així, l'establiment haurà de garantir que la comanda es lliura a la clientela amb totes les mesures de seguretat per mantenir les distàncies físiques.

Sense activitats presencials als centres cívics

En la mateixa reunió del Procicat també s'ha decidit suspendre les activitats en grup que impliquin presencialitat als centres cívics de titularitat de la Generalitat –casals de gent gran, per exemple– i només es podran continuar fent a través de mitjans telemàtics. No obstant això, queden fora d'aquesta restricció els programes i les activitats d’intervenció socioeducativa, lleure educatiu i d'educació en el lleure d'infants, adolescents i programes de suport juvenil, així com activitats d'intervenció social i personal com els menjadors de caràcter social.

D'altra banda, el vicepresident i president en funcions, Pere Aragonès, no ha descartat en una entrevista a la SER l'aplicació d'un toc de queda a Catalunya, tot i que ha remarcat que "ara mateix no està sobre la taula". "No ens ho estem plantejant, però si una cosa ens ha demostrat aquesta pandèmia, és que no es pot descartar res", ha dit Aragonès.

El conseller d'Interior també ha recordat que aquest cap de setmana hi ha hagut gent que "ha fet trampes". "No podien anar als restaurants de Catalunya i han anat als de la província d'Osca", ha apuntat. "Hem d'intentar evitar arribar al confinament i en principi confiem en la gent. Ahir al Catllar hi havia una festa de 130 persones. La gent intenta escapolir-se per fer la seva", ha indicat. Al seu torn, Aragonès també ha recordat que no es pot menjar a l'aire lliure i ha dit que el Govern està treballant amb totes les administracions per assegurar que es compleixen les restriccions.

Amb tot, segons Sàmper, el balanç del cap de setmana "és positiu" i el percentatge de gent que no ha fet cas de les restriccions "és baix". "Caldrà estar amatents per si cal endurir les normes", ha avisat, després de remarcar que no li han agradat les imatges d'aquest cap de setmana als parcs naturals. "La gent està deixant de fer sortides de dos o tres dies i les fa d'un, per això els parcs nacionals s'omplen. Però caldrà fer molta pedagogia, no pot ser que es repeteixin les imatges que vam veure del Montseny, per exemple, aquest cap de setmana".

Un miler de desallotjats en 'botellons' a Barcelona

També l'alcaldessa de Barcelona, Ada Cola, ha defensat en una entrevista a Catalunya Ràdio que la majoria de la ciutadania ha complert les normes, però que hi ha hagut infractors com el miler de persones que la Guàrdia Urbana ha desallotjat de botellons en les nits de dijous a diumenge.

La Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm), per la seva banda, ha xifrat en 315 milions d'euros les pèrdues en el primer cap de setmana amb bars i restaurants tancats i ha alertat que els botellons, les festes "il·legals" i les privades han augmentat com a conseqüència del tancament. L'organització també ha alertat que hi ha hagut festes particulars, fins i tot, en habitacions d'hotels de luxe.

L'alcaldessa ha dit que l'Ajuntament ja ha destinat 15 milions d'euros a ajudar la restauració amb la rebaixa de taxes i l'ampliació de terrasses i ha demanat mesures urgents al Govern per acompanyar el sector. Ha considerat "clarament insuficients" els 40 milions ja anunciats.