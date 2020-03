Els cuidadors denuncien un greuge comparatiu respecte als metges

"La cuidadora que ve al matí a veure la meva mare a casa ve sense res, ni guants, ni mascareta, ni bata, res". Aquesta és la denúncia que fa la Cristina, de Barcelona, que va contractar els serveis a una empresa de cuidadores: la treballadora va de servei en servei sense cap material de protecció a cuidar els avis. La situació es repeteix en moltes famílies. La Rosa, de Banyoles, explica que, de les dues cuidadores que té el seu pare, la que ve a la tarda, que està contractada per la família, tampoc té material de protecció: "Per sort nosaltres teníem unes mascaretes a casa i, de moment, se les posa perquè nosaltres els hi proporcionem", explica.

"Estan a punt de plegar, de dir que no treballen en aquestes condicions; si passa això, ¿què farem amb la gent gran, dependent que viu sola i confinada?" font del sector

Les últimes hores –quan uns quants brots de coronavirus en residències han provocat diversos morts i han despertat totes les alarmes– la cura dels avis està centrant la preocupació tant de professionals com de famílies, i ara sembla que també de l'administració. La Taula del Tercer Sector de Catalunya i la patronal del sector fa dies que denuncien que, tal com passa a les residències, la situació de les persones que fan atenció domiciliària a casa de persones grans és crítica. "Estan a punt de plegar, de dir que no treballen en aquestes condicions. Si passa això, ¿què farem amb la gent gran, dependent, que viu sola i confinada?", denuncia una font del sector. Per la seva banda, les treballadores –és un sector molt feminitzat– també han fet vídeos de protesta a la xarxa i han començat a moure les reivindicacions a través dels sindicats.

El sector denuncia un greuge comparatiu per part de l'administració, que, almenys fins ara, no ha tingut en la mateixa consideració el personal assistencial que el sanitari. Per això la Taula del Tercer Sector, que aglutina les demandes, exigeix a l'executiu català "que proporcioni el material de seguretat i prevenció que necessita per no posar en risc ni les persones en situació de vulnerabilitat a les quals les entitats socials continuen atenent durant la crisi ni els professionals del sector que segueixen oferint suports a aquests col·lectius".

Les històries també es repeteixen al sector públic. És el cas de la Marta, que utilitza pseudònim i prefereix no especificar per a quin ajuntament treballa, als serveis socials: "Actualment només atenem els casos que són imprescindibles i, tot i així, jo visito uns quatre avis diàriament. El material de protecció ens havia d'arribar avui, però tampoc ha passat. Hi ha una empresa propera que diu que ens pot vendre capses de 40 mascaretes d'un sol ús per 160 euros la capsa i, tot i així, el temps d'espera per rebre-les és de 12 dies", explica.

Les treballadores del sector asseguren que treballen exposades i exposant els avis





Una altra treballadora del Servei d’Atenció Domiciliària de Barcelona (SAD), que prefereix no identificar-se, assegura que està "indignada". Treballa per a l’empresa Valoriza, de Sacyr, perquè el servei està externalitzat i considera "temerària" la manera com s’està oferint aquest servei. Ella mateixa ha anat cada dia a tres o quatre cases sense cap protecció extra. Exposant-se i exposant els altres, lamenta.

Reacció lenta de l'administració

Calen guants, bates i mascaretes d'un sol ús. "Hem estat molts dies sense tenir-ne i ara sembla que es comencen a preocupar perquè ens arribin", diu la Marta, que atén avis en un municipi petit. Mentrestant, les famílies fan el que poden: "Ahir la cuidadora del matí, que ve a netejar el meu pare i a moure'l amb la grua fins al sofà, em deia, tota preocupada, que ella després de curar el meu pare visita tres o quatre avis més, i, sense mascareta ni guants, ja no sap si els fa bé o és més un perill que una altra cosa", relata la Rosa.

La Taula del Tercer Sector Social, que és la que està aglutinant les protestes del sector, assegura que està en contacte permanent amb la Generalitat i que espera una resposta urgent. De moment, aquest dimecres a la tarda l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que el material per a tot el servei domiciliari arribarà demà dijous mateix.