La cúpula dels Mossos retreu al Govern que els deixés fora en la compensació econòmica

La compensació econòmica que la Generalitat va anunciar per als professionals que han estat a la primera línia de la lluita contra el coronavirus ha obert una escletxa entre els Mossos d'Esquadra i el Govern. El fet que, d'entrada, el cos policial quedés fora d'aquest reconeixement s'ha sumat a altres situacions que han tensat la relació de la cúpula dels Mossos amb el departament d'Interior. Ara s'estudia fer una nova proposta, però arribaria tard per evitar els retrets. Una altra situació que disgusta als Mossos és que des de fa tres setmanes no es fan tests PCR als agents amb símptomes de covid-19 per comprovar si el tenen. Interior al·lega que els tests s'han hagut d'aturar des del 14 d'abril, quan el ministeri de Sanitat va intervenir els laboratoris privats, que és on es feien. Segons el departament, ara s'està "ultimant un acord" amb Salut "per reactivar ràpidament les proves".

Els tests PCR han sigut un dels temes que els comandaments de la policia catalana han tractat en una reunió que han mantingut aquest matí. "De manera unànime, demanem una solució immediata per fer proves PCR als nostres agents", ha expressat el Sindicat de Comandaments dels Mossos (Sicme), després de la trobada. També Copcat, l'associació professional de comandaments dels Mossos, ha apostat per destinar els diners de la compensació econòmica de la Generalitat "a adquirir més tests PCR i material de protecció" per als professionals que treballen contra el coronavirus. Ara mateix, segons Interior, 194 mossos estan de baixa amb diagnòstic de covid-19 i 1.488 més estan aïllats de manera preventiva perquè tenen símptomes i esperen que es tornin a fer proves. L'afectació també repercuteix en els bombers: 122 tenen diagnòstic o símptomes clars i 190 estan aïllats.

El departament defensa que abans de la intervenció del ministeri s'havien fet 875 tests PCR a mossos i 50 a bombers. Interior havia contractat els laboratoris SynLab i Echevarne per fer les proves als treballadors amb símptomes. La conselleria justifica la decisió d'haver contractat laboratoris privats per "la greu situació de disponibilitat" de tests al sistema públic de salut de Catalunya i per "prioritzar les poques proves als professionals sanitaris i als malalts ingressats als hospitals i a les residències". Però quan el ministeri va intervenir els laboratoris, es van deixar de fer. D'això ja han passat tres setmanes i la paràlisi es manté. Segons Interior, l'acord amb Salut hauria de permetre reactivar els tests. Salut assegura que "tots els mossos que per sentència judicial" els han de fer, podran fer-los "els pròxims dies" en "mútues laborals".

"Menyspreu" de no haver sigut inclosos

Els comandaments dels Mossos, en la seva reunió, han expressat la preocupació per reactivar els tests i poder incorporar els agents que ara estan aïllats i que, una vegada fetes les proves, donin negatiu, per evitar que aviat hi hagi una falta d'efectius. En la mateixa trobada, la cúpula del cos s'ha queixat que no se'ls inclogués en la compensació de la Generalitat pel coronavirus. Per a Copcat, "l'enrenou" es deu al "menyspreu" que suposa que no formin part del reconeixement públic al personal d'emergències. "Pensem que qualsevol quantitat econòmica extraordinària ha d'anar destinada a pal·liar aquesta greu crisi i no a cap col·lectiu concret, excepte que sigui per millorar les condicions de treball del personal sanitari i d'emergències", afegeix l'associació de comandaments dels Mossos, que deixa clar que ja reben el seu sou.

Així mateix, destaquem que excloure el CME quan es fa un reconeixement per la gestió de la Covid-19 es viu com una manca de respecte als @mossos. Estarem atents per tal que no es tornin a produir situacions de menyspreu cap al CME. — SICME (@SICMECAT) May 4, 2020

En aquest sentit, el Sicme valora que "excloure els Mossos quan es fa un reconeixement per la gestió del covid-19 es viu com una falta de respecte". "Estarem atents perquè no es tornin a produir situacions de menyspreu" a la policia catalana, sentencia el Sindicat de Comandaments. En la reunió també s'han abordat altres punts que han tensat la relació entre els Mossos i Interior els últims dies, com un tuit del cap de premsa de la conselleria –que el Sicme va dir que no els "representa"– o que el personal administratiu, que depèn directament del departament, no estigui treballant presencialment.