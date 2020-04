Nou dia amb un repunt de casos a Catalunya: 111 morts i 1.043 positius

Per segon dia consecutiu, Catalunya va registrar ahir un repunt de morts per covid-19 respecte al dia anterior després d’haver registrat una tendència a la baixa. Ahir van morir 111 persones més per coronavirus, que van fer arribar fins a 3.442 les morts totals registrades per aquest motiu.

Pel que fa als nous infectats, es van registrar 1.043 nous casos fins a un total de 34.027 positius per covid-19, xifra que, com la de morts, està limitada per aquells als quals els han fet la prova. En aquest cas sí que es manté la tendència a la baixa, després que divendres es confirmessin 1.257 positius.

Pel que fa a les residències de gent gran, les 96 morts confirmades ahir suposen un descens respecte a les 160 registrades les 24 hores anteriors i encara més respecte a les 229 de dijous. Aquestes defuncions representen el nombre total independentment de l’afecció o causa que les provoqui, però estan estretament lligades al virus, que té una letalitat molt superior entre la població d’edat més avançada. Hi ha 3.375 persones que viuen en residències que tenen diagnòstic de coronavirus i 1.034 residents que estan hospitalitzats. A Catalunya hi ha un total de 64.093 persones grans que viuen en residències públiques i privades. Des del 15 de març, han mort per coronavirus 1.663 persones residents, gairebé la meitat de les morts totals de Catalunya i un 2,6% dels avis de les residències. El 71,9% de les residències s’han vist afectades pel covid-19.

Fins ahir s’havien registrat un total de 14.975 altes hospitalàries a Catalunya amb covid-19.

A Espanya, les xifres d’ahir corresponents a la jornada de divendres van confirmar la tendència a la baixa amb l’increment de morts més baix de la setmana. Hi van morir 510 persones per coronavirus, 95 menys que divendres: és la xifra més baixa des del 23 de març, quan en van ser 462. En total, el nombre de morts s’enfila a 16.353 a tot l’Estat. És el tercer dia en què l’augment de morts va a la baixa: dimecres van ser 74 menys, dijous 78 i divendres (les dades es donen a conèixer avui dissabte) 95.

D’aquests 510, 112 morts es van produir a la Comunitat de Madrid -ja en suma 6.084-, però és la dada més baixa a la capital espanyola dels últims 23 dies. Segons les dades de Sanitat, les persones recuperades entre divendres i dissabte van ser 1.250 a la Comunitat de Madrid, més d’un terç del nombre de recuperats a tot l’Estat (3.441). Pel que fa al nombre de contagis de la jornada de divendres, va ser de 4.830, una xifra una mica superior a la de la jornada anterior, i l’increment en aquest sentit ha pujat del 3% al 3,1%, per bé que pot ser explicable per l’accés als tests de diagnòstic ràpid. Des que es va iniciar la pandèmia hi ha hagut 161.852 positius detectats, dels quals s’han recuperat 59.109, un 36,5%.