El nombre de morts per coronavirus, el més baix en vuit dies a Catalunya

En les últimes 24 hores Catalunya ha registrat 136 morts per coronavirus. Es tracta del nombre diari de víctimes més baix des de fa una setmana, quan la Generalitat va començar a fer servir el nou recompte, que inclou els morts als hospitals i també les defuncions en residències o domicilis, a més dels casos sospitosos. Ahir a les residències de gent gran es van produir 53 defuncions. Els últims vuit dies, la xifra total de morts havia oscil·lat entre els 479 i els 168, fins a arribar als 136 d’ahir. En total, la pandèmia ja ha costat la vida a 9.186 ciutadans

Pel que fa als positius de coronavirus, aquesta tendència també va a la baixa, perquè són menys que el dia anterior: hi ha 754 nous positius, quan dimecres eren un miler. Es tracta de casos confirmats, que sumats als que ja es coneixien donen una xifra total de 46.629 infectats de covid-19. A aquests cal sumar els casos dels sospitosos de tenir la malaltia, que són 87.232, 4.709 més que ahir. Són persones que presenten símptomes i que un professional facultatiu classifica com a possible cas. Entre confirmats i sospitosos, el nombre de contagiats suma 133.861 persones., quan hi va haver més d’un miler de positius nous i més de 5.000 de sospitosos. Les altes s’han tornat a situar per sobre del miler, amb 1.197 pacients recuperats

Del nombre total de positius arreu del país, 7.597 són professionals sanitaris, mentre que 5.551 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació. Pel que fa a les residències de gent gran, un total de 9.104 persones han estat confirmades com a positius de coronavirus i 17.099 són casos sospitosos.

El Departament de Salut informa que des de l'inici de l'epidèmia fins ara, un total de 3.413 persones han estat ingressades de gravetat; actualment són 944. Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s’han comptabilitzat fins avui un total de 25.984 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la Covid-19.

Tal com es va ordenar des del Departament de Salut, les funeràries declaren diàriament els casos de coronavirus difunts. Un total de 9.186 persones fins a dia d’avui amb la Covid-19 o com a sospitosos. Del total de casos acumulats, fins ara han mort a un centre hospitalari, positiu de la Covid-19 o bé com a sospitós, un total de 5.396 persones. A més, 2.621 han mort a una residència, 105 a un centre sociosanitari i 543 al domicili. Els casos restants són morts a hospitals o casos no classificables per manca d’informació.