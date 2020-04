Baixen els contagis i les morts a Catalunya: 640 positius i 154 víctimes en les últimes 24 hores

En les últimes 24 hores han baixat les xifres de víctimes i de contagis per coronavirus a Catalunya. Segons les dades de Salut d'aquest dissabte, s'han confirmat 640 positius i han mort 154 persones per la pandèmia. En total, hi ha 48.273 casos confirmats, als que cal sumar-n'hi 97.922 de sospitosos. Pel que fa a les víctimes, el covid-19 ha provocat 9.646 defuncions al país. El dissabte, però, ha deixat poques altes, només 304. En total, 27.379 pacients han superat la malaltia. A més, es van buidant progressivament les UCI i ara mateix hi ha 866 ciutadans ingressats, 36 menys que el dia anterior.

L'efecte cap de setmana s'ha notat en les dades, que són a la baixa molt probablement perquè, al ser dissabte, no s'han pogut actualitzar totes. En qualsevol cas, els 640 positius confirmats (364 menys que els notificats divendres) eleva el total a 48.273, un increment de l'1,3%. En canvi, el total de sospitosos es manté estable, amb 5.033 possibles nous contagis. En total, gairebé 100.000 persones podrien estar infectades i estan pendents del test (97.922). La suma dels dos conceptes s'acosta a les 150.000 (146.195). A més, segueix augmentant el nombre de positius entre els professionals sanitaris, que ja són 7.885 infectats, el 16,3% dels contagis confirmats.

866 pacients a l'UCI

La bona notícia és que continua baixant la pressió a les UCI. Tot i que en les últimes 24 hores Salut ha informat de 359 ingressos a les unitats de crítics, el total de persones a la UCI per covid-19 s'ha reduït 36 casos respecte al dia anterior. Ara hi ha 866 pacients a les UCI de Catalunya. Són poc més de la meitat dels que hi havia fa 19 dies, quan es va arribar al pic amb 1.529 pacients covid-19 a les unitats de crítics. D'altra banda, aquest dissabte s'han registrat 304 altes, la xifra més baixa des de fa un mes, tot i que pot deure's també a l'efecte cap de setmana.

Les 154 víctimes registrades són la segona dada més baixa des que el departament de Salut va canviar el sistema de recompte, ara fa 10 dies, i va incloure en el total les defuncions confirmades per covid-19 i els casos sospitosos. El divendres se n'havien registrat 306, 152 més.

La majoria de víctimes moren a l'hospital. Aquest dissabte se n'han reportat 55 més, i ja hi ha 5.613 morts en aquests centres, el 58,2% del total, un percentatge que es manté estable des de fa una setmana. Una cosa similar passa a les residències, on han perdut la vida 2.772 interns per covid-19 (el 28,7% del total de víctimes). Aquest dissabte hi ha hagut 61 casos nous. Hi ha dues víctimes més en sociosanitaris (110 en total, l'1,1%) i 8 més a domicilis particulars (557, el 5,8% del total). La resta estan pendents de classificar per falta d'informació.

2.772 víctimes a les residències

A les residències de gent gran el covid-19 segueix provocant estralls. A banda de les 2.772 víctimes, hi ha 9.794 avis i àvies infectats i se sospita que 19.421 més poden estar contagiats. En total, 29.215 residents han donat positiu o presenten símptomes, xifra que equival al 45,6% dels interns. A més, cal afegir-hi els 5.696 professionals que hi treballen i que estan aïllats, un 7,6% de la plantilla.