Els morts per coronavirus van a la baixa les últimes 24 hores a Catalunya

En les últimes 24 hores, 37 persones han mort per coronavirus a Catalunya. És una xifra que va a la baixa respecte al repunt del dia anterior i que se situa al mateix nivell de la setmana passada, quan les defuncions per covid-19 oscil·laven entre els 30 i els 50 casos diaris. Tot i això, en les dades facilitades pel departament de Salut només sis de les morts haurien sigut realment durant les últimes 24 hores, perquè la resta serien acumulades d'altres dies. En tot cas, amb les 37 noves morts, ja són 11.703 les persones que han perdut la vida després d'haver donat positiu o sospites d'aquesta malaltia des que va començar la pandèmia a Catalunya. 6.385 han mort en centres hospitalaris, 3.609 en residències d'avis i 669 en domicilis. Els que falten no es poden classificar per la falta d'informació.

Així mateix, en les últimes 24 hores també s'han detectat 2.830 nous positius de coronavirus a Catalunya, si es comparen les últimes dades de Salut amb el dia anterior. La suma total de positius amb el covid-19 és de 62.978 persones a Catalunya. Tot i això, com passa amb els morts, només 52 dels 2.830 contagiats haurien sigut realment durant les últimes 24 hores, perquè la resta serien acumulats d'altres dies. De fet, fins diumenge Salut deia que ja s'havien detectat 63.441 persones amb el virus, però aquest dilluns el departament va rectificar les dades i va assegurar que un error en el recompte havia inflat el nombre de casos nous.

Des del principi de l'epidèmia i fins ara 4.005 persones han estat ingressades de gravetat. Ara queden a l'UCI 265 pacients, nou menys que el dia anterior. Pel que fa a les altes, 36.402 persones ja s'han recuperat de la malaltia a Catalunya, 194 en les últimes 24 hores.