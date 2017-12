L'arribada de turistes a Catalunya cau un 2,3% al novembre

L'arribada de turistes estrangers a Catalunya va caure al novembre un 2,3%, mentre que a la resta d'Espanya va pujar un 7,4%, segons l'Estadística de Moviments Turístics en Fronteres (Frontur) que elabora l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Espanya va rebre al novembre 4,4 milions de turistes internacionals, amb les Canàries com a principal destí, amb més d'1,2 milions de viatgers, seguit de Catalunya, amb 986.712, que de moment aquest any es manté com la comunitat que més turistes ha rebut.

La caiguda de turistes a Catalunya se suma a l'experimentada a l'octubre, quan el descens va ser del 4,7%.

Espanya rep més turistes que en tot el 2016

Espanya ha rebut en els onze primers mesos de l'any 77,8 milions de turistes, un 9,1% més que en el mateix període de l'any passat, fet que suposa superar els 75,6 milions de viatgers que van visitar el país en tot el 2016, quan es va marcar un rècord històric.

Només al novembre, Espanya ha rebut 4,4 milions de turistes internacionals, un 7,4% més que en el mateix mes del 2016, segons les dades de l'INE.

Els principals països emissors aquest any fins ara són el Regne Unit -amb prop de 18 milions de turistes i un increment del 7% respecte dels 11 primers mesos del 2016-, Alemanya -amb més d'11,4 milions de turistes i un creixement del 6,1%- i França -amb gairebé 10,7 milions de turistes i un augment del 0,4%.