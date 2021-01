EN DIRECTE | L'Estat declara zona catastròfica Madrid i set comunitats més pel temporal 'Filomena'

El consell de ministres d'aquest dimarts ha aprovat la declaració de Zona Afectada Greument per una Emergència de Protecció Civil, fins ara anomenada zona catastròfica, per aquells territoris, vuit comunitats en total, afectats de manera més severa pel temporal de neu i vent Filomena, que va impactar la setmana passada a tot l'Estat. La mesura arriba després que diferents regions, la primera d'elles la Comunitat de Madrid (una de les més afectades), sol·licitessin al govern la declaració de zona catastròfica. Les comunitats declarades com a catastròfiques són: Astúries, Castella i Lleó, Castella la Manxa, Andalusia, l'Aragó, Madrid, La Rioja i Navarra.

En un primer moment, el govern espanyol es va mostrar reticent a adoptar aquesta mesura, malgrat que després va rebaixar el to i el mateix ministre de l'Interior, Fernando Grande-

Marlaska

, va confirmar que ho estudiarien. La mesura està contemplada dins el Sistema Nacional de Protecció Civil, i el govern pot aprovar-la d'ofici sense haver de rebre la petició formal per part dels territoris afectats.

El temporal Filomena va mantenir en alerta el centre de la Península, amb una nevada que feia més de 100 anys que no es veia al cor d’Espanya i amb gruixos de neu de fins a 60 cm. Aquesta mesura preveu que administracions locals, empreses i ciutadans puguin rebre ajudes i compensacions en funció de com els hagi afectat el desastre. La portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero, ha explicat en roda de premsa que en l'acord d'aquest dimarts no es quantifiquen els danys ocasionats perquè s'estan detallant des del ministeri de l'Interior en coordinació amb els territoris afectats. Quan es tingui tota la informació, s'aprovarà un segon acord amb les mesures concretes.

La també ministra d'Hisenda ha assenyalat que s'ha decidit fer-ho d'aquesta manera perquè "agilitzar el conjunt dels procediments" i perquè algunes de les mesures no es demorin. En aquest sentit, l'acord ja preveu ajudes a pal·liar danys personals, en concret els supòsits de defuncions i d'incapacitat causades directament pel temporal de neu i fred. Segons ha informat Montero, es poden sol·licitar compensacions per danys materials a l'habitatge, així com en establiments industrials, mercantils, agraris, marítims i pesqueres, turístics i d'altres serveis.