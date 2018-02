Una declaració "selectiva" de la Guàrdia Civil al jutjat de Manresa que investiga les càrregues de l'1-O

Dos agents de la Guàrdia Civil que van participar en l'operatiu de l'1-O a Fonollosa han declarat aquest dilluns a Manresa, com a testimonis, davant la jutgessa que investiga les càrregues policials del dia del referèndum a cinc punts de votació del Bages. Es tracta dels dos primers agents que han donat explicacions a un jutjat de Catalunya per la violència de l'1-O. A la sortida del jutjat, un dels advocats de l'acusació, David Casellas, ha explicat que, sobre l'ús de la força a Fonollosa, els agents no han aclarit què van veure exactament ni tampoc si van sentir quines ordres es donaven. Tot i que Casellas s'ha mostrat satisfet de les declaracions, ha retret que els guàrdies civils hagin fet servir "una memòria selectiva en algunes situacions".

Per exemple, l'advocat ha considerat que hauria de ser "raonable" que haguessin escoltat quines actuacions donava el cap del dispositiu, "però han dit que no ho recordaven". Els agents que han declarat són de la Unitat de Recollida de Material, un fet que Casellas ha lamentat perquè els ha eximit de no ser més concisos sobre les càrregues. Els guàrdies civils han admès que els veïns feien resistència "pacífica", malgrat que la intervenció dels antidisturbis va deixar diversos ferits. Segons les explicacions de Casellas, els agents han declarat que l'1-O van anar a Fonollosa perquè van rebre l'ordre d'interceptar el material del referèndum que hi havia en aquest municipi del Bages.

L'urna no es trobava dins el punt de votació, sinó que els guàrdies civils han relatat que gràcies a la informació d'un altre agent la van localitzar amagada en un camp proper. Una vegada van haver confiscat l'urna, van entrar dins el consistori (el punt de votació) per recollir la resta de material electoral, com portàtils, "que fins i tot estaven apagats i dins de fundes", paperetes o fulls de constitució de mesa, ha afegit l'advocat. Casellas ha apuntat que el fet que no hi havia coordinació sobre el terreny entre els diferents cossos policials també ha quedat acreditat en el testimoni dels dos agents. Segons el relat, quan la Guàrdia Civil va arribar a Fonollosa, "en cap moment es van dirigir cap a la parella de Mossos que hi havia prèviament".

Malgrat tot, Casellas ha destacat que gràcies a la declaració dels agents com a testimonis "s'han pogut aclarir alguns extrems". Per exemple, els guàrdies civils han identificat la persona que va actuar com a màxim responsable de l'operatiu a Fonollosa i han confirmat que els dies previs es van fer reunions "al màxim nivell" per preparar les actuacions amb la presència d'un tinent coronel. Els agents han identificat un tinent coronel de la comandància de Sant Andreu de la Barca. La citació dels dos guàrdies civils ha sigut arran de les denúncies que van presentar, a finals d'octubre, una seixantena d'advocats voluntaris del Col·legi d'Advocats de Manresa per la cinquantena de ferits que hi va haver en cinc punts de votació de la comarca: Fonollosa, Castellgalí, Callús, l'Institut Quercus i l'Institut Joncadella de Sant Joan de Vilatorrada.

En aquestes denúncies presentades, el Col·legi d'Advocats de Manresa instava a la magistrada que demanés a la delegació del govern espanyol que identifiqués els guàrdies civils que havien participat en els fets de l'1-O. Està previst que les properes setmanes declarin una desena d'agents. A més, els advocats també podrien demanar la declaració del màxim responsable de l'actuació a Fonollosa, ara que ja s'ha pogut identificar.

10 guàrdies civils

La jutgessa que ha citat a declarar els 10 guàrdies civils és la magistrada del jutjat d'instrucció número 2 de Manresa, la mateixa que també ha citat a declarar com a investigats l'alcalde de Fonollosa, Eloi Rodríguez, el regidor de Sant Joan de Vilatorrada, Jordi Pesarrodona, i l'alcalde de Callús, Joan Badia (que ha comparegut aquest dilluns però s'ha negat a declarar). Els guàrdies civils han entrat en cotxe pel garatge dels jutjats de Manresa, sense que els mitjans que hi havia a la porta poguessin captar la seva entrada.