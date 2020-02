El cas de desnonament d'un home de 92 anys del Clot que ha arribat a l'ONU

"Visc aquí des del 1931; aquesta casa és la meva vida. Hi tinc tot de records, aquí hi va morir el meu pare, la meva dona... He passat de tot, aquí. Jo segurament em moriré aviat i em vull quedar aquí". Són els arguments senzills però contundents del Cinto, de 92 anys, per evitar que el desnonin. Així s'explicava fa uns dies des del sofà del seu pis al carrer Ruiz de Padrón, número 60, al barri del Clot de Barcelona, mentre esperava que una comitiva judicial executés el segon intent de desnonament contra ell, previst per demà al matí.

El Cinto és un dels veïns històrics del barri, propietari d'una coneguda polleria que hi havia al mateix carrer. "Aquest barri és la meva vida, fins als 71 anys també hi vaig tenir la botiga", explica el Cinto, que té greus problemes de mobilitat però conserva plenes les facultats mentals. Finalment, després de dies de molta pressió, la justícia ha decidit aquest dilluns al migdia aturar el seu desnonament.

"Estic malament però he de lluitar"

Després, de diversos canvis de mans, l'actual propietària del seu pis s'havia proposat fer-lo fora. Primer el va denunciar per unes suposades obres i ara l'acusava d'haver-se endarrerit uns dies en els pagaments de la quota, una renda antiga amb contracte indefinit des del 1960. "La propietat va advertir el Cinto per burofax que havia de pagar la mensualitat entre els dies 1 i 5 de cada mes, però la filla que portava al dia els pagaments va morir i la família va passar uns dies descol·locada, per això es van produir els endarreriments", explica a l'ARA Robert Palomera, membre de l'Observatori d'Habitatge del Clot, que subratlla que en cap cas van ser superiors a 30 dies i, per tant, mai es va produir cap impagament.

El jutjat de primera instància número 38 de Barcelona va donar la raó al Cinto, però la propietat (una dona particular que, segons l'Observatori, és titular de dos pisos més i una empresa) va recórrer la sentència. "L'Audiència Provincial de Barcelona va considerar que el burofax en què la propietat avisava el Cinto dels terminis era clau: va dictar que la propietària tenia raó, va rescindir el contracte i va ordenar-ne el desnonament", explica Palomera. "Estic malament però he de lluitar –es defensa el Cinto–. Fins i tot per ells [la propietat], que no tenen consciència ni res", lamenta amb un fil de veu.

El cas va arribar a l'Observatori quan ja era massa tard per posar cap altre recurs, i el 20 de gener van aturar el primer desnonament a peu de carrer. "Quan els Mossos van entrar al pis i van veure el Cinto i la seva situació, van marxar", assegura Palomera. El desnonament es va suspendre durant tres setmanes i, en aquest temps, els veïns es van organitzar: divendres van fer arribar una sol·licitud per aturar el desnonament a l'Alt Comissionat de les Nacions Unides (ONU) per als Drets Humans, una petició que l'organització va resoldre en qüestió d'hores.

"Se sol·licita a l'estat part que suspengui el desnonament d'aquest habitatge [...] mentre la comunicació estigui sent considerada pel Comitè", reclamava divendres en la seva resposta el responsable de la divisió de Drets Humans de l'ONU, Ibrahim Salama. Paral·lelament, l'Observatori d'Habitatge del Clot ha publicat tots els detalls del cas i una entrevista amb el Cinto a les xarxes socials.

Aquest dilluns la Generalitat també s'havia pronunciat sobre el cas. "Vistes les informacions relacionades amb el desnonament del veí del Clot de 92 anys i, tenint en compte l’existència d’un requeriment de l’Oficina de l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Drets Humans, el govern de la Generalitat demana a la justícia que en suspengui l’ordre d’execució prevista per demà", demanava l'executiu en un desnonament només uns minuts abans que la justícia es fes finalment enrere.

"És un cas de fragilitat humana, no pas de vulnerabilitat econòmica –assegura Palomera–. El Cinto està reclamant una mort digna, simplement això".