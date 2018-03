Cada hora una família perd el pis perquè no pot pagar el lloguer o la hipoteca

Més de 13.300 famílies van quedar-se sense casa aquest 2017 perquè no podien pagar el lloguer o la hipoteca, segons les últimes dades que ha fet públic el Consell General del Poder Judicial (CGPJ). El nombre de desnonaments ha caigut un 5% respecte a les dades del 2016 i un 16,8% respecte del 2013, però el degoteig continua sent constant: cada hora una família perd l'habitatge a Catalunya.

Segons les dades, Catalunya lidera un any més el rànquing de desnonaments, molt per sobre d'Andalusia i el País Valencià, les comunitats autònomes que la segueixen. El tercer trimestre de l'any, coincidint amb els mesos en què ja estava en vigor la llei catalana antidesnonaments aprovada el desembre del 2016, va ser el moment en què menys se'n van produir. En canvi, després de la suspensió del Tribunal Constitucional d'octubre, els tribunals van executar 3.400 llançaments, gairebé un miler més que durant el trimestre anterior.

Més impagaments de lloguer que d'hipoteques

Dues terceres parts dels desnonaments que es van executar l'any passat a Catalunya (8.624) van ser per impagament del lloguer. En canvi, segons les dades del CGPJ, els que són per execució hipotecària s'han reduït un 14% a Catalunya respecte del 2016.

De fet, segons les dades, les execucions hipotecaries van créixer any rere any fins al 2015, i des de llavors s'ha produït una reducció contínua en el nombre de desnonaments per aquest motiu. En canvi, els llançaments per impagament del lloguer s'han reduït en els últims anys però d'una manera menys significativa. Per exemple, entre 2015 i 2016 se'n van produir un 7% menys, però la diferencia entre els registrats l'any passat i l'anterior és només d'un 3,9%.