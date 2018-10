Un detingut per la mort d'un home al Vendrell

Els Mossos d'Esquadra han detingut una persona per la mort d'un home en un pis del Vendrell (Baix Penedès) ahir al vespre. Els serveis d'emergències van localitzar la víctima amb ferides crítiques en una habitació, però no van poder fer res per salvar-li la vida.

La policia catalana va rebre ahir a dos quarts de vuit del vespre l'avís que havien localitzat un home malferit a l'interior d'un habitatge del Vendrell. Els agents i els serveis sanitaris van localitzar la víctima a l'interior d'una de les habitacions de l'immoble en estat crític. Tot i l'atenció mèdica, l'home va acabar morint.

Hores més tard, els agents van arrestar el presumpte autor dels fets. Ara la Divisió d'Investigació Criminal continua investigant les circumstàncies del crim.