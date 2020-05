La direcció de l'Aula de Teatre de Lleida assegura que no va assabentar-se dels abusos fins al 2019

Després del cas d'abusos sexuals a l'Aula de Teatre de Lleida destapat aquest cap de setmana per l'ARA, l'equip directiu de l'entitat ha reiterat en un comunicat que no va saber els fets fins al 2019. Com ja va explicar a l'ARA l'actual directora del centre, Mireia Teixidó, els responsables de l'Aula de Teatre asseguren que quan van assabentar-se dels fets van comunicar-los a l'Ajuntament de Lleida "per gestionar el benestar de les persones que van patir els abusos". També van informar el professorat i les famílies "per ajudar a la reparació emocional del dany patit", expliquen al comunicat, que també signa el claustre docent i els membres de l'associació Aula de Teatre, que s'encarrega de gestionar el centre.

La direcció de l'Aula recorda que des del maig del 2019 fins a l'abril del 2020 han treballat en un protocol de prevenció i actuació en casos d'abusos sexuals. Aquest document s'ha elaborat conjuntament amb expertes i l'han revisat psicòlogues de l'àrea de la dona de l'Ajuntament de Lleida. En paral·lel, s'ha creat una aplicació –que es posarà en marxa properament– perquè les persones que pateixen abusos puguin denunciar-los de manera anònima. A més, el professorat i el personal de l'Aula de Teatre ha rebut formació "per poder detectar situacions d'abusos o indicis", assenyalen. Al comunicat, l'equip de l'Aula lamenta que els abusos sexuals per part de dos professors "puguin eclipsar la feina feta" i se suma "a les peticions perquè no prescriguin aquesta mena de delictes".

La investigació de l'ARA ha revelat els abusos que Antonio Gómez –i un segon professor, Ruben Escartín– van perpetrar a desenes d'alumnes, moltes d'elles menors. L'any 2018, nou d'aquestes noies van denunciar els dos professors per abusos entre els anys 2001 i 2008, però el cas havia prescrit i es va acabar arxivant. Ara, però, han aparegut més casos de noies que van patir durant els últims anys les actituds i males praxis de Gómez. Arran de les informacions publicades aquest cap de setmana, la Paeria ha dit que portarà a la Fiscalia el cas d'abusos sexuals i que declararan els agressors persona non grata a la ciutat.