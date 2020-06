Es dispara el nombre d'alumnes que aproven batxillerat

Quan ja feia tres setmanes que els alumnes estaven casa confinats i sense anar a escola, el departament d'Educació va assegurar que cap alumne suspendria pel que ha passat a partir del 12 de març, quan es van tancar tots els centres educatius arran de la pandèmia. Això no volia dir, però, que es decretés un aprovat general. La idea, avalada pel Consell Escolar, era que es tindrien en compte bàsicament les notes del primer i del segon trimestre. A la pràctica, diverses veus ho van titllar d'aprovat general encobert. En aquest context, aquesta setmana s'ha constatat un augment d'11 punts del nombre d'estudiants de batxillerat que han superat aquesta etapa a Catalunya: si l'any passat van aprovar 31.853 estudiants (el 72,69% dels que cursaven 2n), aquest any ho han fet 37.023 (un 83,25%).

Segons ha explicat la web Unportal amb dades fetes públiques per la secretaria d’Universitats i Recerca, es tracta d'un percentatge "inèdit des de fa almenys 20 anys". Segons la web, el fet que la xifra de matriculats a 2n hagi sigut aquest any "lleugerament superior a la del curs anterior (uns 600 més), no serveix per explicar" l'augment dels aprovats, perquè també creix el nombre absolut d'aprovats totals, però també el tant per cent d'estudiants que feien 2n i aproven.

Aquest volum d'aprovats de batxillerat ha disparat la xifra d'inscrits a les proves d'accés a la universitat (PAU), que se celebraran entre el 7 i el 10 de juliol, i que per primer cop tenen més de 40.000 inscrits, 5.500 més que l'any passat. Un augment que també s'explica pel creixement del nombre d'estudiants procedents de cicles formatius de grau superior (CFGS) que s'han matriculat a la selectivitat: en un any s'ha passat dels 2.773 als 3.795, un 37% més.

Segons explica Unportal, la crescuda dels aprovats a batxillerat provocarà, també, molts menys examinats a la convocatòria extraordinària de la selectivitat, a la qual es poden presentar els alumnes que aprovin els exàmens de recuperació de final de curs. La prova extraordinària de les PAU es farà previsiblement a l'octubre.

Selectivitat amb mascaretes

La comissió organitzadora de les proves d’accés a la universitat (PAU) ha presentat un paquet de mesures per prevenir el contagi que, entre altres coses, obliga a l'ús de mascaretes per fer els exàmens i prohibeix fer-los a "qualsevol persona amb símptomes compatibles amb el covid-19". Les mesures estableixen que la mascareta serà obligatòria per als alumnes, el professorat i el personal de suport a l’interior dels centres. I s'haurà de portar "en tot moment", tant en els processos d’acreditació dels membres del tribunal com en la identificació de l’alumnat i la realització dels exàmens. A l'accedir al centre i a les aules, però també quan se'n surti, caldrà fregar-se les mans amb solució hidroalcohòlica, i també cada vegada que s’intercanviï paper o qualsevol objecte amb una altra persona. Està prevista, en aquest sentit, la distribució de 2.500 litres de solució hidroalcohòlica en el conjunt de les seus d’examen.

A més, aquest any la convocatòria de les proves d'accés a la universitat (PAU) es farà també en instituts de secundària, tant públics com concertats, i no en seus universitàries, com es feia fins ara. De fet, s'han triplicat les seus on es farà l'examen, que aquest any es duran a terme en 140 centres educatius d'una seixantena de poblacions. Fins ara es concentraven bàsicament en centres universitaris d’una vintena de municipis. La selectivitat d’enguany mobilitzarà prop de 5.000 professors i personal de suport en tasques de supervisió, correcció i vigilància, una xifra a la qual tampoc s’havia arribat mai.

A la resta de l'Estat, més de 200.000 estudiants faran les PAU aquest any. Els primers a fer-ho, aquest dimarts, són els alumnes de Navarra, l'única comunitat que fa els exàmens aquesta setmana.