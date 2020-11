L'agent que va disparar contra el sensesostre ja havia tret la pistola quan la víctima intentava fugir

L'agent de la Guàrdia Urbana que va disparar contra Marjan, un home sense llar de 43 anys, aquest dissabte al passeig de Sant Joan de Barcelona ja havia tret la pistola quan la víctima intentava fugir. Imatges dels fets recollides per l'ARA contradiuen el relat del tinent d'alcalde de Seguretat de l'Ajuntament, Albert Batlle, que va assegurar que l'agent va treure l'arma i va disparar dos trets just després que l'home intentés agredir-los.

Un vídeo gravat per un veí mostra com Marjan, de 43 anys, intenta fugir mentre el persegueixen quatre agents, un d'ells amb l'arma a la mà. Acorralat per un furgó, l'home avança cap als agents i el guàrdia urbà, a una distància d'uns dos metres, l'abat amb un tret a l'abdomen.

En les imatges es pot apreciar que, en el moment dels trets, la víctima duia una bossa penjant d'un braç, on segons la Guàrdia Urbana portava també enganxat amb cinta adhesiva el ganivet de grans dimensions que va desencadenar l'acció policial. Les imatges no mostren que el sensesostre esgrimeixi el ganivet contra l'agent que el va disparar.

El director dels Mossos d'Esquadra, Pere Ferrer, ha assegurat a Catalunya Ràdio que l'actuació policial que va acabar amb els trets d'un agent de la Guàrdia Urbana contra una persona sense llar a Barcelona és "complexa" i que ara l'estan investigant. La persona ferida, que tenia una ordre de cerca i captura d'un jutjat d'Algesires, continua sota custòdia policial a l'hospital, en estat crític, mentre s'espera que avanci la investigació. Ferrer ha apuntat que els responsables polítics no tenen per què saber els motius que fan que aquesta persona estigui en cerca i captura i que ara s'estan contrastant. Ha dit, també, que saber si el sensesostre portava o no un ganivet "forma part de la investigació".

Els testimonis dels veïns

Alguns veïns de la zona han expressat a l'ARA la seva indignació per com es van succeir els fets, ja que feia mesos que coneixien l'home i el qualifiquen de persona tranquil·la i gens agressiva. "Porta aquí des de l'estiu, ara farà quatre mesos. Dormia en un banc del passeig de Sant Joan amb Ausiàs March i es passava tot el dia dret al costat de la perruqueria. No bevia mai alcohol. Estem molt indignats amb el que ha passat. No em puc creure que es posés agressiu amb ningú", explica l'Àngela González, que porta la perruqueria on ell acostumava a passar la major part del dia.