Un fort dispositiu policial impedeix enfrontaments en coincidir dues protestes a Tarragona per una mesquita

Un fort dispositiu policial dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana ha impedit el contacte visual de dues protestes al barri tarragoní de Sant Pere i Sant Pau, convocades totes dues a la plaça de Cuba.

El partit d'extrema dreta Democracia Nacional ha congregat un centenar de persones contràries a la construcció d'una mesquita al barri i han cridat consignes com "Tarragona és romana i no musulmana", liderats pel cap de la branca juvenil del partit, Juan de Haro i el responsable a Tarragona i veí del barri Javier García.

Alguns dels veïns concentrats són aliens a aquesta formació ultra, però reivindiquen, com la Carme Massip, que "no es faci la mesquita". "O el nostre pis es devaluarà", afegeix.

De la seva banda, la Plataforma Antifeixista també ha reunit un centenar de manifestants. No a favor de la mesquita, sinó "en contra del rèdit polític que en vol treure Democracia Nacional, un partit feixista, racista i homòfob", segons el Santi, un dels activistes concentrats sota el lema "Feixistes, ni aquí ni enlloc".

La mesquita la promou l'entitat Assad amb l'argument que els entre 500 i 800 musulmans que viuen al barri no tenen cap oratori on resar. Tot i la polèmica, de moment el projecte és inviable en no complir el pla urbanístic de la ciutat.