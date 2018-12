El divorci entre Sort i La Bruixa d’Or

És dissabte. O diumenge, tant se val. Desenes d’autocars aparquen a la vora de l’administració de loteria de Sort. De dins en surten riuades de persones que s’apleguen davant La Bruixa d’Or per adquirir un o més dècims de Nadal. “Que la sort ens acompanyi”, diuen fent broma alguns dels visitants. D’altres, més sensibles al fred que castiga la capital del Pallars Sobirà cada hivern, miren de guanyar posicions a la quilomètrica cua. Després, ja amb els preuats números a la butxaca, cadascú agafa el seu camí per passejar per la resta d’establiments de Sort i completar la jornada de compres prenadalenques.

Aquesta escena, tan habitual any rere any per aquestes dates al municipi de Sort, ha passat a la història. Sorprenent tothom el propietari de La Bruixa d’Or, Xavier Gabriel, ha optat aquest any per abaixar la persiana de l’administració de loteria els caps de setmana. “No obrim per ordres de la bruixa”, diu Gabriel com a única resposta a l’ARA. Arran del desconcert dels periodistes, decideix explicar més per què no obrirà el dissabtes i el diumenge a partir d’ara: “La bruixa creu que el nostre servei ha d’arribar a tot Europa i que la manera de fer-ho és a través de la web, en cap cas malgastant el nostre temps lliure rere una finestreta. Perquè el nostre benestar personal sempre tindrà prioritat sobre els interessos empresarials”. D’acord amb les dades que mostra el propietari de l’administració, no hi ha cap indici de dubte sobre quin és el principal canal d’ingressos -i cada cop més- de La Bruixa d’Or: les vendes anuals per internet s’enfilen al 95% del total, per sobre del 86% que suposaven l’any passat.

Ara bé, la decisió de Gabriel ha aixecat suspicàcies entre veïns i comerciants del poble, que acusen l’empresari de voler malmetre l’economia local tancant els caps de setmana. “N’hi ha que continuen pujant a comprar loteria el dissabte i diumenge perquè no saben que està tancat. Quan venen a la meva botiga estan d’allò més empipats”, explica un comerciant de Sort, que tem les repercussions que pot tenir el tancament de La Bruixa d’Or. “Potser pel desconeixement dels visitants encara no ho hem notat, però estic convençut que l’any que ve començarem a patir-ne les conseqüències”, afegeix.

Unes conseqüències que, en canvi, ja noten els clients habituals de La Bruixa d’Or, com la Laura, la Lina i el Jose, que acostumaven a fer el trajecte de Mollerussa a Sort en cap de setmana i que ara es veuen obligats a pujar-hi entre setmana. “Quan hi venia els caps de setmana estava ple d’autocars i la cua era infinita”, afirma la Laura. El mateix que ens diuen el Sergio i l’Antonio, de Barcelona, i el Joan Carles i la Sara, de Tarragona, que recorden el gran ambient que acostumava a haver-hi els anys anteriors, “tot i que fos divendres”, com és el cas del dia que l’ARA ha visitat el municipi. Aquest matí en qüestió, la cua no supera les deu persones en cap moment.

Els plans de l’Ajuntament

“Ho fa per fotre la punyeta al poble”, s’exclama el propietari d’una de les botigues amb més tradició de Sort que, com la resta, demana mantenir l’anonimat per por de “represàlies”. Els clients que hi ha en aquell moment a la botiga fan que sí amb el cap. Un altre comerciant considera que tancar el cap de setmana és una venjança personal de Gabriel cap a un poble que es va posicionar “en contra de les seves dèries antiindependentistes”.

Aquest mateix botiguer afegeix: “Si [Gabriel] està cansat, si se’n vol anar a Navarra, com diu, que deixi el punt de venda lliure perquè algú altre del poble se’n pugui beneficiar. La gent hi vindrà igual, perquè és loteria de Sort, no de La Bruixa”.

L’alcalde, Raimon Monterde, recull gratament aquesta proposta: “L’any passat vam fer aquesta broma pels Sants Innocents, però partint de la hipòtesi que ell volia marxar ja treballàvem en la possibilitat de crear una cooperativa amb l’administració de loteria com a eix de negoci, en què qualsevol participació dels nostres veïns seria benvinguda”, detalla.

L’alcalde de Sort dona més detalls del que, ara per ara, és només un projecte en la seva imaginació: “Imagineu-vos una cooperativa que pugui facturar 60 milions d’euros només per Nadal... Segur que uns quants dels problemes que tenim com a municipi quedarien resolts amb aquests diners!”