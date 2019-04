Una dona de 61 anys dona a llum la seva neta per gestació subrogada

Cecile Eledge, una dona de 61 anys de Nebraska, s'ha convertit en àvia i 'mare' a la vegada després de donar a llum el nadó que havia gestat per ajudar el seu fill, el Matthew, i el seu marit, l'Elliot, a formar una família. El nadó va néixer dilluns passat i és fruit de la donació d'un òvul de la germana de l'Elliot i de l'esperma del Matthew. El cas ha arribat a la premsa internacional, per l'edat avançada de la mare gestant i també per la relació de consanguinitat.

Segons explica 'Buzzfeed News', tot va començar com una broma, quan el Matthew li va explicar a la seva mare els seus plans per ser pare a través de la gestació subrogada i ella li va contestar: "Si voleu que sigui jo la gestant, ho faré en un tres i no res!" En un principi, es va quedar en una anècdota, però un dia a la clínica la parella va comentar l'oferta que els havia fet la seva mare i a la metgessa, Carolyn Maud Doherty, no li va semblar cap bogeria.

L'equip mèdic va decidir estudiar seriosament la possibilitat i va decidir sotmetre la dona de 61 anys a un exhaustiu examen mèdic, que incloïa anàlisis de sang, colesterol i estrès, una mamografia, i un test d'ultrasò. El resultat: estava plenament en forma i preparada per tenir un fill.

El seu cas, però, és l'excepció i no la norma. "És important que la gent sàpiga que no totes les dones de 60 anys tenen prou bona salut com per ser mares per subrogació. Només hi ha unes quantes dones d'aquest país que ho poden fer, i només unes quantes ho han fet", explica l'àvia.

No és el primer cas

Tot i que la idea de donar a llum el teu propi net pot semblar estranya, el fet és que la Cecile no és la primera dona a fer-ho, ni tampoc la de més edat. A Sud-àfrica el 1987 Pat Anthony, de 48 anys, va donar a llum als seus nets biològics, que van ser trigèmins. Als Estats Units algunes àvies han seguit el mateix procés que la Cecile. La dona de més edat que ho ha aconseguit, però, és la grega Anastassia Ontou, que el 2016 va donar a llum el nadó del seu fill i es va convertir en la mare per subrogació més gran del món.

El Matthew i l'Elliot han trigat dos anys a planificar el procés, que els ha costat 40.000 dòlars. "I és literalment el més barat que podia ser", detalla un dels pares. Cada vegada que s'extreu i s'insemina un òvul, s'han de pagar 12.000 dòlars. Ells només ho van haver de fer una vegada perquè la Cecile es va quedar embarassada a la primera.

Tot i que la motivació de Cecile Eledge és altruista i dins de l'àmbit familiar, és un cas poc representatiu del món de la gestació subrogada, en què la majoria de dones que gesten fills no coneixen prèviament els pares i, en molts casos, hi ha una contraprestació econòmica. A l'estat espanyol la pràctica de la gestació subrogada està prohibida.