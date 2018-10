Les grans empreses de consum ràpid estan augmentant la producció de plàstic i es desentenen dels residus

Les grans empreses mundials de productes de consum ràpid no només no es plantegen estratègies per reduir els envasos d'un sol ús sinó que estan incrementant-ne la producció entre un 1% i un 6% anual, segons denuncia aquest dimarts un nou informe de Greenpeace.

Coca-Cola, PepsiCo, Nestlé i Danone són les principals productores mundials d'envasos d'un sol ús i cap d'elles té plans concrets per mitigar el gran impacte mediambiental que generen aquests productes, perquè cap d'elles ni tan sols sap on van a parar els seus envasos, que molt sovint acaben abocats al mar.

"Cada minut, l'equivalent a un camió carregat amb plàstics s'aboca al mar", denuncia Greenpeace en el seu informe sobre 'La crisi de la comoditat: les corporacions darrere la marea de contaminació per plàstics'. L'ONG ha contactat i entrevistat càrrecs de les 11 principals empreses mundials de productes de consum ràpid, responsables principals del 161 milions de tones de plàstic que es destinen a produir envasos cada any al món. Uns envasos que sovint tenen una vida útil de pocs minuts però que generen 141 milions de tones de residus plàstics anuals, dels quals només es recicla el 14%.

Les empreses entrevistades són Coca-Cola, PepsiCo, Nestlé, Danone, Mondelez International, Procter & Gamble, Unilever, Perfetti van Melle, Mars Incorporated i Colgate-Palmolive. No només no n'hi ha cap que tingui plans per reduir la seva dependència dels plàstics d'un sol ús, sinó que, a més, totes excepte una van admetre que estan incrementant la producció d'envasos d'un sol ús. Les úniques mesures que la majoria van admetre que preveuen prendre són relatives a l'ús de plàstic reciclat fins al 25%, tal com estableix la nova normativa sobre plàstics de la Unió Europea.

A més, moltes directament es van negar a donar dades sobre la seva producció i els seus compromisos futurs, "una falta de transparència bàsica que soscava la seva credibilitat" i que s'afegeix a certa "publicitat enganyosa" que "afirma que els seus embolcalls són «reutilitzables» i «no d'un sol ús» només perquè porten més d'una ració", diu Greenpeace a l'informe.

Coca-Cola va vendre el 2017 uns 2,7 milions de tones de plàstic en envasos d'un sol ús, seguida per PepsiCo amb 1,8 milions de tones, Nestlé amb 1,5 milions de tones, Danone amb unes 800.000 aproximadament, i Perfetti van Melle i Unilever amb mig milió de tones cadascuna. Mars va declarar haver-ne venut unes 100.000. La resta d'empreses enquestades es van negar a donar dades.

L'informe de Greenpeace posa el focus també en el problema generat per la prohibició de les importacions de residus plàstics que va imposar la Xina a principis d'aquest any i que ha desviat gairebé tot el volum d'exportacions mundials d'aquesta brossa plàstica cap a països del sud-est asiàtic que no tenen capacitat ni infraestructura per assumir-ho, tal com ja va denunciar l'ARA.

"Hem de començar ara mateix a frenar la producció de plàstics d'un sol ús. Atès que la indústria de productes de consum ràpid contribueix en gran mesura a la crisi de la contaminació per plàstics, ha d'assumir la seva responsabilitat davant aquest problema i reavaluar la seva dependència dels plàstics d'un sol ús", diu Greenpeace en el seu informe.

Per a l'ONG, més enllà de comprometre's en el seu reciclatge, el que haurien de fer aquestes empreses és "reduir dràsticament i eliminar de manera progressiva l'ús d'envasos d'un sol ús any rere any", cosa que vol dir "posar fi al model de negoci basat en productes rebutjables" i iniciar "un nou paradigma que permeti la creació conjunta de sistemes de distribució alternatius basats en la reutilització".