El 155 “endarrereix” inversions previstes a Barcelona

L’aplicació de l’article 155 a l’autonomia catalana també està afectant les finances de l’Ajuntament de Barcelona i està “endarrerint” projectes, segons va reconèixer ahir la tinent d’alcaldia de Drets Socials, Laia Ortiz. Tot i així, la regidora va advertir que cal ser “curós” i evitar l’alarmisme, sobretot perquè alguns d’aquests pagaments afecten persones vulnerables. Ortiz responia així al líder d’ERC a Barcelona, Alfred Bosch, que va denunciar ahir al matí que la intervenció de la Generalitat posava “en risc” 500 milions d’inversió a la capital catalana.

Bona part de les partides que, segons els republicans, corren perill són les que depenen dels diferents consorcis entre l’Ajuntament i la Generalitat. Segons Bosch, “tot s’està alentint” i, fins i tot, “el tramvia de Barcelona ara mateix depèn de Mariano Rajoy”. Bosch també va incloure a la llista de possibles impagaments l’arribada del metro a la Zona Franca i el cobrament de la renda garantida, així com la reducció dels preus dels serveis funeraris per a les famílies amb dificultats econòmiques, tal com va aprovar l’últim ple. Alguns dels projectes que els republicans inclouen a la llista -com el mateix tramvia- estan encallats des de fa anys a la ciutat. La conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies va assegurar ahir que els pagaments s’estan fent com estava previst, tot i que van advertir del possible risc de cara al futur.

L’informe també posa en dubte la inversió de 65 milions pactada entre l’Ajuntament i el Govern per als centres d’atenció primària més vulnerables, i les aportacions directes de la Generalitat al consistori, que ha xifrat en uns 94 milions i que inclouen la taxa turística, el fons Feder, l’arribada del metro a la Zona Franca i el retorn de la presó Model a la ciutat, que s’ha de produir l’1 de gener del 2018 i que, segons va confirmar ahir mateix el govern municipal, segueix el calendari previst.

Per tot plegat, Bosch va demanar ahir a Colau que “s’imposi” i que faci el càlcul de com està afectant Barcelona l’aplicació del 155. Segons els republicans, l’afectació és “real, directa i considerable” i, per tant, el govern de la ciutat no pot mirar cap a una altra banda.

Evitar l’alarmisme

Ortiz va assegurar que el govern de BComú s’oposa a l’aplicació del 155 i que és evident que la intervenció de l’Estat està condicionant la “quotidianitat” de la ciutat, però va recordar a ERC que el tercer sector va demanar que s’actués amb “responsabilitat” i que no es generessin alarmes. Pel que fa a la renda garantida, Ortiz va defensar que no cal la signatura d’un interventor.