Un mort en ensorrar-se el sostre d'una habitació en una casa de les Roquetes

Una víctima mortal aquest dilluns al vespre en l'ensorrament del sostre d'una habitació en una casa de Sant Pere de Ribes (Garraf), segons han informat els Bombers de la Generalitat. El cos sense vida encara no ha estat identificat però tot apunta que el finat seria l'home que residia a l'habitatge. L'avís del sinistre s'ha rebut a les 21.12 hores al número 92 del carrer Federico García Lorca, al veïnat de les Roquetes.

Segons les primeres informacions ha cedit part del sostre d'una habitació interior situada a la primera planta de la casa (que consta de planta baixa i un pis). Els Bombers han mobilitzat cinc dotacions, que han pogut accedir fins la primera planta i han localitzat el cos sense vida d'una persona. Posteriorment, han revisat la resta de l'immoble (que no ha resultat afectat) i han supervisat l'apuntalament i desenrunament. Les causes de l’esfondrament encara no estan confirmades i s'ha encetat una investigació per tal d'esclarir-les.