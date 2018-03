Les entitats veïnals alerten que el pacte de Colau amb el port pot fer disparar el nombre de creueristes

L'equip de l'alcaldessa Ada Colau presentava, fa poc més de dos mesos, l'acord que acabava de tancar amb el port com una fita "històrica" per millorar la convivència de la ciutat amb l'activitat creuerista. Les entitats veïnals, però, no ho veuen igual que l'alcaldessa i alerten que la reordenació de terminals anunciada es pot traduir en una multiplicació del nombre de creueristes i, per tant, de la pressió que aguanten els seus veïns. Per això demanen la revocació del pacte. Els plans municipals passen per retirar les dues terminals que queden més a prop del Maremàgnum i el World Trade Center i concentrar-les totes al moll Adossat, on ara n'hi ha cinc –una de les quals, en construcció– i passarà a haver-n'hi set. Segons ham denunciat en una roda de premsa conjunta la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB), l'Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible (ABTS) i la Plataforma per la Qualitat de l'Aire, aquests canvis suposen retirar dues terminals "petites i obsoletes", que només acullen el 15% dels creueristes, i permetre la construcció de dues més de les grans. Calculen que, en un escenari de màxims, el 2026 la ciutat podria acollir 4,4 milions de creueristes, cosa que suposa un creixement del 67% respecte als 2,7 milions de l'any passat.

El càlcul de les entitats està fet partint de la base que les dues noves terminals acolliran, com les que ja funcionen al moll Adossat, vaixells d'eslores mitjanes de 286 metres, mentre que les que es tanquen acollien vaixell d'uns 145 metres de mitjana, i valoren, a més, que també haurà entrat en funcionament la terminal E, que actualment està en construcció. En l'escenari més optimista –si s'agafen com a referència les dades de la terminal C, que és la que té menys activitat–, les entitats avisen que el creixement seria del 37%. És a dir, 3,6 milions de passatgers anuals. El port, al seu torn, nega que tingui previst fer aquest creixement. En el seu pla estratègic sí que es contempla la possibilitat d'acostar-se als tres milions de creueristes anuals fins al 2020 i, de moment, no hi ha un càlcul fet fins al 2026, tot i que fonts portuàries defensen que la idea és mantenir el "creixement sostenible dels últims anys", quan, en vuit anys, s'ha passat dels 2,5 als 2,8 milions de turistes. Asseguren que l'objectiu de la reordenació "no és multiplicar els creueristes", sinó modernitzar les instal·lacions i que més creuers utilitzin la ciutat com a port base, i destaquen que aquests creueristes, que comencen i acaben el viatge al port, son els que fan més despesa a la ciutat.

Les entitats veïnals també han denunciat que, a més, l'acord es va tancar sense un procés participatiu. "Ens ha agafat per sorpresa", admet la presidenta de la FAVB, Ana Menéndez, que recorda que fins a aquest moment l'Ajuntament de Colau havia estat contrari a l'ampliació del moll Adossat i que, a més, fruit de acord segellat amb el port, també s'ha aplanat el camí perquè el museu Hermitage es pugui acabar instal·lant a la Nova Bocana, tot i que inicialment era una idea que no seduïa l'equip de govern.

En el que es va pactar amb el port, tot i no donar el vistiplau al projecte del museu, el consistori sí que admet un canvi d'usos per acollir un espai cultural al costat de l'Hotel W. Daniel Pardo, de l'ABTS, ha lamentat que l'arribada de l'Hermitage pot comportar més activitat turística i més pressió per a una zona ja molt castigada i que abans el govern municipal havia defensat que volia destinar aquest espai a altres usos. "No donen suport al projecte de l'Hermitage, però el faciliten", ha lamentat.

Des del punt de vista mediambiental, la Plataforma per la Qualitat de l'Aire ha criticat que les millores que es van anunciar de la mà de l'acord entre Ajuntament i port ni son concretes ni tenen calendari: "Son només grans intencions". Per tot això, les entitats veïnals demanen que s'obri una taula per redactar un nou pacte port-ciutat.

Mobilització el 7 d'abril

Aquestes associacions també han denunciat que, a partir de la setmana que ve, el ' Symphony of the Seas', el nou creuer més gran del mon, tindrà una escala setmanal a Barcelona. Des del port, concreten que el creuer arribarà demà per primer cop i farà 30 parades a la ciutat durant aquest any. Les entitats han convocat una manifestació per al proper 7 d'abril per mostrar el seu rebuig a la massificació turística. Està previst que la protesta es repeteixi l'endemà a Palma, on el creuer també farà escala.

Més tensió entre Colau i el moviment veïnal

El de la reordenació de l'activitat creuerista al port no és l'únic front obert que té la FAVB amb Colau. El moviment veïnal també ha posat el crit al cel per la manera com el govern municipal ha negociat amb el Gremi de Restauradors la nova ordenança de terrasses, que ha acabat sent més permissiva del que s'estava discutint. La FAVB tampoc no veu amb bons ulls el projecte de modificació del Pla General Metropolità (PGM) per fer possible el nou Espai Barça perquè creu que no compleix amb la legalitat urbanística i que "no demostra interès públic". La presidenta de la FAVB, Ana Menéndez, també ha demanat avui al govern més dotació de recursos per resoldre la crisi dels narcopisos i crear una taula coordinada per abordar la situació.