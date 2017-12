Moren com a mínim quatre adolescents a Perpinyà en un accident entre un tren i un autobús escolar

Com a mínim quatre adolescents han mort i 24 persones més han resultat ferides en una topada entre un autobús escolar i un tren regional a Millars, a la vora de Perpinyà que feia la ruta entre aquesta població i Vilafranca de Conflent. L'accident ha passat cap a les quatre de la tarda en un pas a nivell amb barrera, quan el comboi, que circulava a 80 quilòmetres per hora, ha envestit la part del darrere de l'autobús per raons que encara no se saben.

Dels ferits greus, 21 són també estudiants d'entre 13 i 17 anys i els altres tres, passatgers del tren, segons ha explicat en una roda de premsa urgent el prefecte dels Pirineus Orientals, Philippe Vignes. Les víctimes s'han repartit entre diferents hospitals, però el que n'ha atès més és el de Perpinyà.

"El xoc ha estat violent", ha declarat el prefecte, "sobre el terreny hi ha una cinquantena de policies reforçats per la policia de Perpinyà. Demano reforços nacionals per la seguretat del lloc i per garantir les operacions judicials necessàries. Hem mobilitzat al voltant de 80 persones entre serveis mèdics, bombers i policia. Hi ha helicòpters, seguretat civil i serveis mèdics". Al comboi hi viatjaven 25 persones. "És un esdeveniment molt greu a àmbit nacional", ha assegurat Vignes.

Ciutadans i periodistes que són al lloc dels fets han piulat fotografies i vídeos de la zona de l'accident:

VIDEO #Millas Violent accident entre un car scolaire et un train dans les Pyrénées-Orientales. Le car est coupé en deux. pic.twitter.com/tGfTPV0vk5 — Mathieu FERRI (@MathieuFerri) 14 de desembre de 2017

El primer ministre francès, Edouard Philippe, ha definit l'accident de "terrible" i ha explicat a Twitter que es desplaçava al lloc de l'accident. El president de França, Emmanuel Macron, ha piulat: "Tots els meus pensaments per a les víctimes d'aquest terrible accident d'un autobús escolar i per les seves famílies. La mobilització de l'Estat és total per dur-los ajuda".

Toutes mes pensées pour les victimes de ce terrible accident d’un bus scolaire et pour leurs familles. La mobilisation de l’État est totale pour leur porter secours. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 14 de desembre de 2017

El 2013 un tren va descarrilar al centre de França en un accident en què van morir sis persones, recorda l'agència Reuters. Però una de les pitjors catàstrofes ferroviàries de les últimes dècades que hi han patit va succeir el 1988, quan un tren al qual van fallar els frens va xocar amb un altre comboi aturat a l'estació de Lió de París. Hi van morir 56 persones.