Un patinet elèctric contra direcció per un túnel de Barcelona

Una càmera situada dins d'un vehicle va caçar un patinet elèctric circulant contra direcció pel túnel que soterra la Gran Via a l'altura de la plaça Espanya de Barcelona. El patinet apareix, de cop, al costat dret de la gravació, tot i que les imatges són poc nítides i difícilment serviran per identificar el conductor temerari.

La gent estima molt poc la seva pròpia vida... Un patinet sota el túnel de gran vía en contra direcció... pic.twitter.com/hQYN46Aw4t — GUBindignat (@GUBindignat) 5 de febrer de 2019

El vídeo, que s'hauria enregistrat divendres passat, l'ha difós ara el compte de Twitter GUBindignat. La velocitat en aquest punt de la ciutat està limitada a 40 km/hora i les imatges evidencien com els vehicles deixen espai al patinet infractor per evitar topar-hi.

A mitjans de novembre ja va esclatar la polèmica per les imatges d'una parella circulant a tota velocitat amb un patinet elèctric per l'avinguda Diagonal de Barcelona.

L'ordenança de Barcelona estableix que els vehicles de mobilitat personal, com els patinets elèctrics, poden circular pels carrils bici, els carrers de plataforma única i els parcs. Si els patinets poden assolir els 20 km/h, també poden circular per les calçades limitades a 30. També es limita la velocitat màxima a la qual poden circular, que només pot arribar als 30 km/h en carrils bici segregats o calçades. En carrils bici no segregats no poden superar els 10 km/h.