Les escoles es mantenen obertes tot i l’impacte diari del virus

Mentre els hospitals, les residències i els comerços viuen una mena de déjà vu per l’impacte d’aquesta segona onada del virus, els centres educatius han aconseguit mantenir-se’n al marge. Aquest va ser un dels compromisos del Govern: no tancar les escoles en tot el curs, perquè fins i tot en el pitjor escenari d’un nou confinament total es mantindrien obertes per garantir el servei de menjador a les famílies vulnerables i per acollir els fills dels treballadors essencials. Sí que hi ha hagut, com era d’esperar, molts confinaments selectius -ara hi ha més de 1.660 grups confinats, cosa que afecta més de 41.000 persones entre alumnes i docents-. Per afrontar els nous aïllaments, famílies i docents demanen més recursos. Des d’USTEC-STEs, la portaveu de salut laboral, Ana Gardeñas, va criticar que les mesures del departament d’Educació no són suficients i va demanar que l’administració s’asseguri que tots els centres les estan complint. De fet, va assegurar que hi ha un “batibull” en l’aplicació dels protocols perquè “no s’actua a tot arreu igual”.

N’és una bona prova el que denuncia a l’ARA Laia Marsal, una mare del Col·legi Claret de Barcelona. Després de fer PCRs a tot un grup de 2n d’ESO per un positiu se’n van trobar cinc més, entre els quals la seva filla, però l’escola no ho va comunicar a les famílies. “El contagi ha sigut a l’aula. Vaig demanar explicacions a l’escola i no em van respondre i vaig escriure a Salut. Aleshores em van explicar que havien declarat un brot a la classe”, afirma, i denuncia que la tutora no es va fer les proves PCR. “No vull que tanquin les escoles, jo vull informació i transparència”, reivindica.

A més de la gestió diària dels contagis, les autoritats educatives han de donar resposta als problemes en les substitucions dels docents, la connexió a internet de tots els alumnes aïllats i els ajuts per a la conciliació de les famílies.