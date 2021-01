Les escoles reobren amb més docents vulnerables a les aules

Les escoles tornen a obrir avui després de vint dies de vacances. Tot i els dubtes que han expressat alguns experts i els sindicats de professors, el conseller d’Educació, Josep Bargalló, va assegurar ahir a RAC1 que durant l’última setmana la Generalitat no s’ha plantejat “en cap moment” mantenir les escoles tancades. El conseller va admetre que “científicament hi ha incerteses i n’hi haurà mentre duri la pandèmia”, però de moment les aules obren i l’objectiu és acabar el curs.

La represa de les classes serà en un escenari molt diferent: ha començat la campanya de vacunació, la pandèmia s’ha descontrolat -el 21 de desembre hi havia 1.837 ingressats per covid, 330 dels quals a les UCI, i ara en són 2.356, 458 dels quals estan molt greus-, i s’han acomiadat bona part de docents substituts perquè s’ha fet tornar a les aules un centenar de mestres i professors que fins ara es consideraven vulnerables al covid-19.

El juny passat 12.800 persones van manifestar que eren vulnerables -majors de 60 anys, embarassades, amb malalties cardiovasculars i hipertensió, diabetis, malalties pulmonars cròniques o càncer-, però després de les avaluacions mèdiques durant l’estiu la xifra es va reduir fins als 1.700. A la majoria se’ls va adaptar el lloc de treball, però unes 800 persones es van haver de quedar a casa. Després d’un trimestre de baixa, però, un de cada vuit mestres i professors que eren a casa perquè era un risc que es relacionessin amb alumnes han de tornar a les aules. Un d’aquests casos és la S.G. -prefereix mantenir l’anonimat-, que és mestra d’infantil i té diagnosticat un nivell de risc de 3 sobre 4 a causa d’una asma bronquial moderada-greu no controlada.

Molt sensible al virus, però “apta”

El 31 d’agost va rebre un mail en què la qualificaven d’“especialment sensible” al virus, però la consideraven “apta” si es feien adaptacions i restriccions al seu lloc de treball. “És impossible ser mestra de P3 i estar a 1,5 metres dels nens, perquè els hem de mocar, agafar...”, afirma. L’escola va canviar-la de curs i la va passar a 1r de primària. Quan ja tenia l’aula gairebé a punt, el 8 de setembre va rebre un mail del departament d’Educació informant-la que li proposaven la incapacitat temporal perquè els informes mèdics establien que no podia tenir una atenció directa amb els alumnes, un “cop dur” que va afrontar amb resignació. Ha estat tres mesos a casa, sense treballar i pendent de l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM), fins que a mitjans de desembre li van trucar per avisar-la que havia de tornar a classe al gener.

“La mateixa doctora que al setembre m’havia dit que no podia estar amb nens ara m’ha dit que puc treballar amb restriccions, com ara mascareta, pantalla facial, distància d’1,5 metres, higiene de mans i ventilació”, explica la S.G. Segons ella, no hi ha cap criteri mèdic que justifiqui el canvi -perquè segueix sent asmàtica-, sinó econòmic. Els docents vulnerables que, com la S.G., eren a casa amb permís de deure inexcusable han cobrat aquest trimestre, de manera que el departament ha hagut d’assumir aquestes nòmines i també les dels substituts. Fins al dia 21 de desembre. “Han fet fora els substituts l’últim dia de classe per no pagar-los les vacances de Nadal, i, si cal, els tornaran a contractar al gener. És un despropòsit: és gràcies als substituts que el trimestre ha pogut tirar endavant i ara no se’ls valora”, denuncia la S.G.

Segons fonts del departament consultades per l’ARA, nomenar un substitut sense que el docent titular tingui una baixa mèdica era una mesura “absolutament excepcional”, perquè comporta pagar dues nòmines per un mateix lloc de treball, una situació “que no es pot mantenir en el temps”. Les mateixes fonts indiquen que l’alta concentració de casos de personal sensible a l’inici de curs va provocar la substitució de persones sense baixa mèdica mentre es valorava la incapacitat temporal o l’adaptació del lloc de treball. Ara els docents que no tinguin una baixa hauran de tornar a l’escola, amb epis o altres adaptacions del lloc de treball.

Els sindicats volen 15 dies més

Tot plegat ha comportat moltes crítiques dels sindicats d’ensenyament, com la USTEC, Intersindical-CSC, CSIF, CCOO i ANPE, que també han reclamat un ajornament de la reobertura dels centres d’almenys 15 dies, per esperar l’efecte de les restriccions. Divendres la USTEC va portar carbó a la conselleria per la seva gestió de la pandèmia i va tornar a criticar els acomiadaments dels substituts per estalviar-se sous. Amb les escoles obertes de nou, la gestió diària de la pandèmia seguirà marcant el dia a dia dels centres.

Catalunya ja té 63.731 persones vacunades

Catalunya ha superat aquest cap de setmana les 60.000 persones vacunades. En concret, segons l’última actualització del departament de Salut, ja són 63.731 les persones que han rebut la primera dosi de la vacuna del covid-19. Són 10.388 vacunats més en 24 hores, tot i que el temporal de neu Filomena no va permetre la vacunació a les Terres de l’Ebre o a la ciutat de Lleida. Catalunya va rebre la primera gran remesa de 60.000 vacunes el dimarts 29 de desembre. Aquesta setmana s’ha produït una acceleració en el ritme de vacunació important, vacunant 10.000, 13.000 i 16.000 persones per dia. Mentre creix el nombre de vacunats, però, el covid-19 segueix fent estralls. Ahir hi havia 2.356 pacients ingressats als hospitals, els mateixos que dissabte, i 458 persones a l’UCI. Es van registrar 13 noves morts i la xifra total és de 17.558. La velocitat de propagació del covid-19, l’Rt, va baixar una dècima i se situa en 1,34, mentre que el risc de rebrot també va disminuir, en aquest cas 64 punts, fins als 576. El 10,88% de les proves de l’última setmana han donat positiu.