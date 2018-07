260x366 Un incendi esfondra la nau d'un magatzem de reciclatge de matalassos a Esparreguera Un incendi esfondra la nau d'un magatzem de reciclatge de matalassos a Esparreguera

Un incendi ha esfondrat totalment l'estructura de la nau d'un magatzem de reciclatge de matalassos situat al carrer del Càntir, al polígon industrial sud d'Esparreguera (Baix Llobregat). Segons els Bombers de la Generalitat, l'avís de foc s'ha rebut a les 15.57 hores.

Ara mateix hi treballen 18 dotacions dels bombers, que protegeixen les naus del voltant i la vegetació del costat del magatzem, per on s'ha propagat l'incendi.

El foc està totalment desenvolupat i la columna negra de fum és visible des de molta distància. Sortosament, cap persona ha resultat ferida.

Els Mossos d'Esquadra recomanen als veïns que viuen més a prop de l'incendi que evitin sortir de casa i respirar-ne el fum, especialment les persones més vulnerables.