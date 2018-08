Espanya bloqueja 30 processos de gestació subrogada per possible tràfic de menors a Ucraïna

Ja fa dos mesos que Espanya no està expedint passaports als nadons espanyols que neixen a Ucraïna per gestació subrogada. Després de setmanes d'incertesa, el ministeri d'Exteriors ha comunicat que es deu als possibles casos de tràfic de menors i males pràctiques mèdiques que han detectat en aquest país. Mentrestant, una trentena de famílies són a Kíev amb els nadons sense poder retornar a casa. Esperen, resignades, que l'ambaixada els doni alguna solució per poder volar amb la criatura.

Davant d'aquestes possibles irregularitats, el ministeri ha desaconsellat també que noves parelles espanyoles iniciïn els tràmits de gestació subrogada en aquest país. El cas, però, és que moltes aniran arribant amb comptagotes els pròxims dies perquè la mare biològica ja està embarassada. Si l'Estat no desbloqueja la situació, per tant, la xifra de famílies retingudes a Kíev cada dia serà més elevada.

Segons expliquen les parelles que van recórrer a la gestació subrogada a Ucraïna, els problemes van començar quan, després de recollir el nadó, es van presentar a l'ambaixada per obtenir la nacionalitat espanyola del nadó. Allà, però, els funcionaris els van posar traves per inscriure el naixement al Registre Civil Consular. I, de fet, encara no han pogut completar els tràmits.

Des d'Exteriors, diuen que atendran les famílies "de manera individualitzada" per informar-les sobre la legislació, les alternatives legals i ajudar-les a buscar la millor solució possible. Actualment, Espanya no permet tenir fills pel mètode de la gestació subrogada. Ucraïna, en canvi, sí. Però amb algunes restriccions: només accepta parelles heterosexuals casades que puguin justificar la infertilitat o que el seu embaràs seria de risc.

Amb tot, l'ambaixada espanyola ha assegurat que "adoptarà totes les precaucions necessàries per protegir l'interès superior dels menors" i de les mares gestants. S'ha compromès a fer les gestions amb les autoritat ucraïneses per estudiar quines alternatives legals tenen les famílies per tornar a casa. L'opció que els han donat ja, però, és que intentin aconseguir el passaport ucraïnès del seu fill perquè pugui volar a Espanya, i des d'allà fer el tràmit per obtenir la nacionalitat espanyola. Ara bé, segons les empreses que gestionen els processos de subrogació, aquesta opció es podria allargar mesos i tampoc garanteix que el nadó obtingui la nacionalitat espanyola un cop sigui a casa.