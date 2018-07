El govern espanyol renuncia a derogar la Lomce però introduirà canvis “urgents”

La ministra d’Educació, Isabel Celaá, ha admès aquest dimecres que la llei Wert d’educació, la Lomce, “no es pot derogar” perquè està estructurada com una llei d’article únic que modifica tot un corpus legal i, per tant, s’hauran d’introduir canvis parcials. Segons ha anunciat Celaá, alguns d’aquests canvis passaran pel fet que la religió deixi de ser computable en el sistema educatiu espanyol i que s’eliminaran les alternatives o “assignatures mirall” a la religió. En la seva compareixença davant de la comissió d’Educació al Congrés, la també portaveu del govern espanyol ha avançat que la intenció és crear una assignatura de “valors cívics i ètics” que analitzarà, entre d'altres, els “valors democràtics”, ha dit.

Segons Celaá, la creació d’una assignatura com aquesta “no ha de ser objecte de polèmica, i encara menys quan a tot Europa porta formant part del sistema des de fa molts anys”.

Aquest i altres canvis en la Lomce seran tirats endavant de manera “urgent”, ha afirmat la ministra, que ha avançat que algunes coses requeriran modificar la llei Wert d’educació. Per exemple, ha dit, es modificarà l’article 99.2 d’aquesta llei per evitar que l’escola pública actuï com a subsidiària de la concertada en algunes circumstàncies. Celaá ha deixat clar que la seva intenció és que l’escola pública sigui el centre del sistema, perquè, ha dit, és la “resposta correlativa” per fer possible un sistema inclusiu i que tendeixi a la igualtat.

Escoles segregades

Pel que fa a les escoles concertades que segreguen per sexe, la ministra d’Educació ha anunciat que obriran “un temps de diàleg” amb elles per mirar de convèncer-les que el sistema coeducatiu “aporta més valor”. Celaá ha considerat que són “poques” les escoles que opten per aquest model, que, ha deixat clar, no és per al qual aposta l'executiu actual.

Celaá ha anunciat altres mesures, com el revertiment del reial decret de racionalització aprovat per l’anterior govern, que ampliava la ràtio d’alumnes per professor i posava traves temporals a la substitució de baixes de professors. A més a més, s’incrementaran les beques i s’orientaran cap a assegurar la igualtat i la cohesió d’entrada, i no com a premi per l’excel·lència.

La ministra s’ha marcat com a “principal repte” la reducció de l’abandonament escolar, que, ha dit, repunta amb la sortida de la crisi, perquè l’escola deixa de ser refugi davant de l’elevat nivell d’atur.

Model lingüístic

Celaá ha assegurat que el model d’immersió lingüística garanteix que els alumnes catalans tenen bona competència en castellà, i ha afirmat que el model és obra de Marta Mata, reivindicant-lo com a propi del socialisme. On no ha volgut entrar ha sigut en la polèmica del cas Palau, tot i que ha afirmat que no vol “entrar en polèmiques” sobre com es porta l’educació a Catalunya.