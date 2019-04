L'Estat aprova el seu primer pla contra la pobresa energètica

L'estat espanyol tindrà el seu primer pla contra la pobresa energètica, quatre anys després que Catalunya aprovés una llei pròpia que ha evitat milers de talls de llum a les cases més vulnerables i dos anys després que el País Valencià també ho fes.

Per primera vegada, la pobresa energètica és reconeguda oficialment pel govern espanyol com la situació "en la qual no poden ser satisfetes les necessitats bàsiques de subministrament a conseqüència d'un nivell d'ingressos insuficient", segons el comunicat oficial del ministeri per a la Transició Ecològica emès després de la celebració aquest divendres del consell de ministres.

L'objectiu, en un estat amb més de 5 milions de persones en aquesta situació, és reduir la xifra almenys un 25%, amb la meta d'arribar al 50% de cara al 2025.

Entre aquestes mesures destaquen la creació d'un abonament social energètic, universal i de concessió automàtica. També es prohibiran els talls de subministrament en situacions climatològiques extremes i s'amplia fins a quatre mesos el termini entre l'avís i el tall de subministrament per part de la companyia elèctrica.

La mateixa ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, ha anunciat també una llei de regulació de l'autoconsum d'energia perquè l'energia no consumida es pugui repartir en les comunitats de veïns i se simplifiquin els tràmits sobretot per als petits consumidors.