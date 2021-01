El 59% dels espanyols consideren que caldria aplicar mesures més estrictes contra el covid

Gairebé sis de cada deu espanyols consideren que s'haurien d'aplicar mesures més estrictes per aturar la transmissió del coronavirus. Així ho revela la tercera onada del baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques sobre les conseqüències de la pandèmia en la societat, que els últims tres mesos ha analitzat l'impacte econòmic, social i emocional del covid-19 en la població espanyola. En aquesta enquesta, realitzada entre l'11 i el 16 de desembre, a les portes de les vacances de Nadal, durant les quals va haver-hi certes flexibilitzacions, un 59,2% van respondre que s'haurien d'haver pres i s'haurien de prendre mesures més restrictives. Un 25,8%, en canvi, consideren que han estat i són adequades.

La publicació d'aquest baròmetre arriba just l'endemà de Reis i de la fi d'aquest període de vacances, previ a una nova etapa de restriccions més estrictes aplicades per les comunitats autònomes. Des d'aquest dijous a Catalunya hi ha confinament municipal i els comerços estaran tancats el cap de setmana, i al País Valencià s'ha avançat el toc de queda, entre altres decisions dels respectius governs. Castella i Lleó ha arribat a demanar que torni el confinament domiciliari de la primavera durant dues setmanes, i va arribar a demanar permís al govern espanyol -sosté que jurídicament necessita l'aval de l'Estat-. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, però, ha tancat la porta a arribar a aquest punt.

L'arribada de la vacuna de Pfizer/BioNTech i properament de la de Moderna és un baló d'oxigen i s'espera que contribueixi a reconduir la situació els pròxims mesos. Si bé el CIS en alguns baròmetres recents havia preguntat a la ciutadania si estaria disposada a vacunar-se immediatament, ara ha optat per obviar aquesta pregunta. En el de novembre, un 55% dels espanyols van contestar que preferien veure els efectes de la vacuna abans d'administrar-se-la. En una enquesta d'unes setmanes abans, un 43,8% van respondre que no ho farien immediatament i un 40,2% que sí.

La confiança en la vacuna

Aquesta vegada el CIS ha optat per preguntar als espanyols si creuen que podran fer vida normal amb l'arribada de la vacuna. Un 47,6% sostenen que sí, malgrat que no es concreta amb quin horitzó temporal, mentre que un 25,1% creuen que no. Els dubtes d'aquest grup més reduït són els següents: un 30% creuen que ha de passar temps per arribar a la normalitat i per veure'n els efectes; un 22% desconfien de la vacuna per la rapidesa amb què s'ha fabricat i dubten de la seva eficàcia; i un 21,2% creuen que hi ha hagut molts canvis en tots els àmbits i que la vida no serà igual.