El 55% dels espanyols prefereixen esperar a veure els efectes abans de vacunar-se, segons el CIS

Augmenta l'escepticisme de la societat cap a la vacuna contra el coronavirus. Si fa dos mesos un 43,8% van respondre que no es vacunarien immediatament, l'enquesta que publica aquest divendres el Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) marca que un 55,2% d'espanyols prefereixen veure primer els efectes que té la vacuna abans d'administrar-se-la. Un 32,5% estarien disposats a fer-ho ja, i un 8,4% no volen vacunar-se. Aquesta dada arriba en un moment en què el govern espanyol ha accelerat el pla de vacunació establint grups prioritaris i fixant terminis: al gener començarien les persones en residències i els professionals que hi treballen, i després s'ampliaria als sanitaris en primera línia i les persones dependents.

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, va explicar que una pota important de l'estratègia de vacunació era la comunicació i conscienciació de la ciutadania perquè confiés en l'efectivitat de les vacunes. Una tasca que es faria des de les institucions, però en la qual també es donava un paper rellevant als professionals sanitaris. En aquest sentit, el CIS pregunta a aquelles persones que preferirien esperar o que no es vacunarien mai si canviarien d'opinió en cas que el seu metge ho recomanés donat el seu historial clínic o pel risc de contagiar una persona propera. Un 59,6% dels escèptics es vacunarien immediatament i, tot i l'advertiment, un 26,2% no ho farien.

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat justament aquest divendres que la previsió del ministeri de Sanitat és que entre el maig i el juny estiguin ja vacunades de 15 a 20 milions de persones a l'Estat, cosa que representa entre un 32% i un 42,6% del total de la població. En aquest sentit, la previsió és que durant el primer trimestre de l'any es vacuni la gent gran en residències i el personal sociosanitari que les cuida, així com les persones discapacitades amb un total de 2,5 vacunes.

Rebuig a un nou confinament domiciliari

Aquest estudi del CIS és la segona onada del baròmetre que ja es va avançar fa un mes, relacionat amb les conseqüències del coronavirus. En la primera es revelava que un 60% dels espanyols empitjoraven la seva valoració del govern de Pedro Sánchez arran de la gestió de la pandèmia. Tot i això, el 57,2% dels enquestats avalen l'aplicació de l'estat d'alarma durant sis mesos. A les portes de les festes de Nadal, la gran majoria de la població rebutja un hipotètic nou confinament domiciliari: un 63,1%, per un 27% que creu que sí que s'hauria d'aplicar.

Així, la ciutadania no vol tornar a la situació de la primavera però és conscient que perquè les mesures actuals es compleixin és necessari que hi hagi sancions i multes (78,4%). En canvi, un 16% creuen que n'hi ha prou amb confiar que les persones acaten de manera voluntària. La proporció és semblant en relació a la creença que un cop va començar la desescalada, molta gent va començar a saltar-se les normes (80,3%). Amb tot, hi ha divisió respecte a si cal endurir les sancions a les persones que incompleixen: un 38,7% creuen que sí, un 33% diuen que no és necessari i un 21,6% consideren que és suficient confiar que la ciutadania complirà.

Segons el CIS, la percepció general és que els joves han sigut el col·lectiu més indisciplinat durant la pandèmia. Així ho creuen un 62,4% dels consultats. A l'altre extrem de les franges d'edat, les persones grans són les que més patiment provoquen a les persones enquestades. Per a un 36,8% el principal motiu de preocupació és que emmalalteixin o morin i és el segon motiu per a un 19,5%. L'aïllament i la soledat és la principal preocupació per a un 23,6% i la segona per a un 21,7%.