L'estadística de violència masclista inclourà les dones ferides greus i hospitalitzades

Les víctimes de la violència masclista que resultin greument ferides i hagin de ser hospitalitzades per recuperar-se formaran part de les estadístiques estatals, segons ha avançat Efe. A més, les administracions estaran obligades a informar l'executiu espanyol de tots els assassinats de dones per motiu de gènere o sexe, independentment de la seva relació amb l'agressor.

Aquesta directriu forma part d'una instrucció conjunta dels ministeris d'Igualtat, Justícia, Interior, Treball i Política territorial, relativa al funcionament de les unitats de coordinació i de violència contra les dones de les delegacions i subdelegacions del govern espanyol. L'eina –asseguren fonts governamentals– permetrà ampliar el coneixement estadístic sobre la violència masclista a Espanya "tant dels casos mortals com dels no mortals": a partir d'ara, les comunitats autònomes no només comptabilitzaran els assassinats comesos per parelles i exparelles, sinó les morts a mans d'un agressor sense un vincle sentimental i les agressions especialment greus que posin en perill la vida de les víctimes.

El registre, que recollirà tots aquests casos digitalment, inclourà diversos tipus de violència contra la dona que fins ara no eren tinguts en compte oficialment i que havien estat àmpliament reclamats per entitats feministes com ara la Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere, el projecte Feminicidio.net o, en l'àmbit local, la Diputació de Barcelona.

Fins ara, i des de la implementació del registre espanyol de víctimes de la violència masclista (2003), només s'han recollit 1.034 assassinats masclistes a l'Estat, ja que la llei contra la violència de gènere únicament reconeix les dones assassinades per la parella o l'exparella. Amb tot, les activistes feministes remarquen que els motius masclistes subjauen a tots els crims que comet un home contra una dona: mentre que les estadístiques reflecteixen 55 víctimes mortals de la violència masclista l'any 2019, Feminicidio.net ja en compta 99.

La psicòloga especialitzada en violència masclista Alba Alfageme considera que l'estadística oficial "parcialitza un problema i invisibilitza una quantitat de dones que també pateixen la violència masclista", segons va explicar en declaracions a l'ARA. De moment, la Generalitat ha començat a fer un recompte més ampli de les víctimes mortals del masclisme, i des del 2018 el registre del Govern no només inclou l'àmbit de la parella: també reconeix els crims comesos per un membre de la família –per exemple, les mares assassinades pels fills– o en l'entorn comunitari i social, com ara la mort d'una dona que exerceix la prostitució.