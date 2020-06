Les estàtues de la Rambla surten del confinament i reclamen ajudes

Les estàtues humanes de la Rambla ja poden tornar al seu lloc. Tot i l'absència de turistes i la necessitat d'aplicar noves mesures de seguretat, aquests artistes de carrer han aconseguit que l'Ajuntament de Barcelona els autoritzi a tornar a ocupar les seves posicions. La setmana passada tres de les persones que fan d'estàtues a la part baixa de la Rambla ja van acudir al lloc de feina tot i que tenien clar que el consistori no els permetria treballar. Exigien que amb la ciutat instal·lada ja en la fase 1 de desconfinament es permetessin espectacles a l'aire lliure amb fins a 200 assistents. El govern municipal, però, encara analitzava la situació i la Guàrdia Urbana va demanar als artistes que no es col·loquessin al seu lloc. Per això ahir l'Associació República de les Estàtues Humanes de la Rambla de Barcelona (AREHRB) va repetir la protesta. I a la tarda van rebre la comunicació de l'àrea d'Espai Públic del districte de Ciutat Vella que els autoritza a sortir del confinament.

Serà, això sí, amb noves mesures de seguretat, com ara marcar un perímetre de seguretat de dos metres al seu voltant i evitar les acumulacions de gent. Les estàtues ja van tornar ahir a la Rambla en una decisió més simbòlica que rendible, perquè com apunta el portaveu del col·lectiu, Walter San Joaquín, cadascuna va recaptar entre un i tres euros: "Quasi que no ens paguem ni un cafè".

Les estàtues de la Rambla reclamen sortir del confinament

El col·lectiu critica que tant l'Ajuntament com el districte de Ciutat Vella hagin ignorat les seves demandes i necessitats i no els hagin brindat cap tipus d'ajuda davant la situació de crisi causada per la pandèmia del coronavirus. Els molesta la gran atenció i pressupost destinats a crear el que defensen que és "una imatge frívola de la ciutat de Barcelona, com si es tractés d'un producte comercial", mentre que ells, el "patrimoni cultural immaterial de la Rambla de Barcelona", no han rebut cap mena d'ajuda. Demanen una subvenció extraordinària per poder mantenir els seus llocs de feina. "De moment hem guanyat mitja batalla: el dret a ser-hi. Però encara ens falta l'altra meitat: l'ajuda econòmica que ens ajudi a mantenir-nos", apunta San Joaquín, que assegura que fa dos mesos que esperen respostes del responsable municipal de Cultura, Joan Subirats.

La imatge de la Rambla buida, en contrast amb el bullici de zones com les places de Gràcia, és per a San Joaquín la constatació que no s'ha sabut "mimar" l'espai i que s'ha venut a interessos econòmics i turístics. Aquests artistes esperen ara la factura de la taxa anual d'uns 190 euros que paguen per ocupar l'espai públic i, a diferència del que s'ha fet per a altres sectors com les terrasses, de moment no han rebut cap comunicat de rebaixa pels mesos que no han pogut treballar. També pateixen per si podran seguir pagant el lloguer del local on guarden els vestits.

Tornen els pintors

El col·lectiu dels pintors, en una situació similar a la de les estàtues, també ha rebut l'autorització municipal per poder tornar ocupar el seu lloc a la Rambla i que l'artèria comenci a recuperar certa imatge de normalitat. En aquest cas, se'ls demana que garanteixin una distància de dos metres entre ells i que treballin amb els equips de protecció necessaris per evitar contagis. Tots els sectors que conviuen a la Rambla, de fet, s'adapten aquests dies a l'absència dels turistes amb propostes com la baixada de preus als restaurants o les cerveses de mida més reduïda.