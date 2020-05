El 44% dels contagiats lleus o asimptomàtics no estarien protegits de la reinfecció, segons un estudi

Un 44% de les persones que han superat el covid-19 de manera lleu o asimptomàtica no estarien protegides davant una segona infecció. Això és el que es desprèn de les primeres anàlisis dutes a terme amb el plasma de persones que han estat en contacte amb el virus i que, segons un test serològic, han generat anticossos. Un estudi liderat per quatre dels grans centres d'investigació catalans suggereix que almenys quatre de cada deu persones que s'haurien defensat del virus tenen un nivell molt baix d'anticossos neutralitzants –els que veten l'entrada del patogen a les cèl·lules humanes– i que la meitat d'aquests anticossos directament no presenten cap rastre d'activitat de bloqueig. Per tant, aquestes persones no estarien protegides davant d'una segona infecció tot i haver generat defenses i, per tant, no es podrien considerar població immunitzada.

L'estudi, però, indica que passa totalment el contrari entre les persones que han patit la malaltia de manera greu: els que han estat ingressats en un hospital amb complicacions respiratòries presenten fins a deu vegades més anticossos que els individus que han superat la infecció de manera lleu. "Probablement això és així perquè el seu sistema immunitari ha estat exposat a una quantitat més elevada de virus, cosa que ha fet que reaccioni d'una manera més potent", indica Julià Blanco, investigador d'IrsiCaixa i l'Institut de Recerca Germans Trias i Pujol, que lidera des d'IrsiCaixa el projecte de recerca d'una vacuna contra el SARS-CoV-2. Els investigadors també han constatat que en les persones hospitalitzades la resposta es va generar aproximadament deu dies després de l'aparició de símptomes.

Els investigadors també apunten que, en el cas de les persones que van passar la infecció d'una manera lleu, la falta d'anticossos podria suggerir que altres factors immunològics han aconseguit controlar la replicació del virus. En primer lloc, la immunitat innata, que és la resposta immunitària genèrica, no específica contra un patogen concret, i no és a llarg termini. I en segon lloc, la immunitat cel·lular, que és la que exerceixen els limfòcits T i pot destruir els patògens residents dins de cèl·lules, on no poden arribar els anticossos. "Tot això s'ha de continuar investigant, però, encara que es demostri que la contenció de la primera infecció fos gràcies a aquests factors, no sabem si seran igual d'eficaços en el cas d'una segona exposició al virus", adverteix Bonaventura Clotet, director d'IrsiCaixa.

Crida a extremar la protecció física

Davant d'aquest revés a la immunitat natural, els científics subratllen la necessitat que tothom mantingui la higiene de mans, l'ús de mascaretes i les mesures de distanciament social, ja que no hi ha prou indicis per garantir que la producció d'anticossos confereix immunitat davant del coronavirus. En aquest sentit, insten a desconfiar per ara del positiu en els tests d'anticossos si el que es vol mesurar és la protecció davant el virus.

Fins al moment, els investigadors han analitzat 111 mostres de plasma de persones que han generat anticossos contra el SARS-CoV-2 i que van experimentar diferents graus de gravetat de la malaltia. Segons els resultats, un 44% dels 29 individus que van patir infecció lleu tenen actualment nivells d'anticossos per sota del límit de detecció fiable. D'aquests individus, la meitat no presenten cap activitat neutralitzant i són, des d'aquest punt de vista, indistingibles dels controls fets als que no s'han infectat mai. El 56% restant, en canvi, han generat anticossos per sobre del llindar. "Caldrà estudiar el perquè d'aquestes diferències, però mentrestant aquests resultats ens indiquen que donar positiu en un test no ens assegura immunitat davant del virus", adverteix Blanco.

Tot plegat són dades preliminars, si bé provenen de tres dels grans centres de recerca de Catalunya: l'Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa, el Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA) de l'Institut de Recerca i Tecnologies Agroalimentàries (IRTA) i el Barcelona Supercomputing Center (BSC). A més, compten amb el suport de la farmacèutica Grifols i el Banc de Sang i Teixits, únic proveïdor de plasma autoritzat.