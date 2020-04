Els gats i les fures poden tenir covid-19

Tal com ha confirmat la prova, la tos seca de la Nadia, un tigre del zoo del Bronx, està causada per covid-19. No és l'únic animal en aquesta situació. En un estudi fet a la ciutat de Wuhan després del brot, investigadors xinesos van analitzar mostres de sang de 102 gats i van trobar que 15 havien passat la covid-19. Per saber quins animals poden contraure la malaltia, científics de l'Acadèmia Xinesa de Ciències Agrícoles han fet un experiment amb gats, gossos, fures, porcs, pollastres i ànecs. A partir dels resultats, han conclòs que els gats i les fures poden tenir la covid-19, que els porcs, els pollastres i els ànecs no, i que els gossos són molt poc susceptibles a la infecció. Els resultats s'han publicat al repositori bioRxiv sense haver passat encara les revisions que requereix el procés de publicació científica.

Durant l'experiment, els investigadors van inocular el virus per via nasal a uns quants animals i van analitzar-los al cap d'uns dies. Paral·lelament, al costat dels infectats hi van situar exemplars sans, que també van examinar al cap d'un temps. En el cas dels gats i les fures, van observar símptomes lleus, algunes lesions pulmonars semblants a les que es produeixen en humans i la presència de virus amb capacitat infecciosa al nas, a la gola. Com que l'experiment es va fer amb individus joves i sans, no se sap quins poden ser els efectes de la covid-19 en animals vells i amb altres malalties. En els gats sans que s'havien situat al costat dels infectats també es va detectar el virus. Això indica que tant els gats com les fures poden patir covid-19 i que, a més, els gats la podrien contagiar mitjançant gotes de saliva o mucositat emeses pel nas i la boca.

Malgrat aquests resultats, calen més estudis per conèixer amb detall el paper d'aquests animals en la propagació de la malaltia. "Aquest experiment es va fer inoculant als animals una càrrega viral molt elevada que no és habitual en condicions naturals", explica Joaquim Segalés, professor de veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona i investigador del Centre de Recerca en Salut Animal (CReSA) de l'IRTA. La resta d'animals que se sap que han contret la covid-19 fins ara – el gat belga, alguns gossos a Hong Kong i el tigre del zoo del Bronx– ho han fet probablement com a conseqüència del contacte amb els seus amos o cuidadors. ¿Poden, doncs, aquests animals encomanar la malaltia a una altra persona? "A partir d'aquest estudi no es pot saber, però és poc probable", considera Segalés.

En aquest sentit, tant l'Organització Mundial de la Salut (OMS) com el Centre Europeu per a la Prevenció i Control de Malalties (ECDC, per les sigles en anglès) consideren que, per ara, els animals domèstics no són un vector important de transmissió de la malaltia en humans i mantenen les mateixes recomanacions que fa uns dies: extremar la higiene mitjançant la neteja de superfícies freqüentades per l'animal i l'habitual rentat de mans i, en cas de presentar símptomes, minimitzar el contacte amb els animals de companyia.

Models animals

Aquest estudi també indica que els gats i les fures poden ser bons models animals per assajar l'eficàcia de tractaments i vacunes contra la covid-19. "Ja se sabia que les fures [que es fan servir habitualment als laboratoris] són el millor model animal per reproduir els casos de grip en persones", comenta Segalés. Sobre la possible utilització d'aquests animals, l'investigador diu que "els gats són difícils de manipular al laboratori. És més fàcil utilitzar fures". De tota manera, explica, "el més probable és que s'acabin utilitzant uns ratolins transgènics semblants als que es van utilitzar per investigar la SARS el 2002 i el 2003". Aquests rosegadors estan manipulats genèticament perquè expressin el receptor ACE2 en format humà, que és la part de la cèl·lula on s'encaixa el virus per infectar-la. Actualment aquests ratolins encara no estan disponibles, però hi ha diversos laboratoris del món que treballen per tenir-ne les pròximes setmanes.