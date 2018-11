El sobrepès dels infants, una de les últimes preocupacions de les famílies

Ja fa temps que els organismes internacionals alerten que el sobrepès infantil és un greu problema de salut pública. A l'estat espanyol, per exemple, afecta el 40% dels infants i joves. Ara, però, un estudi que s'ha presentat a Barcelona ha aportat més dades per intentar posar fre als mals hàbits entre els petits de la casa. La més rellevant és que les famílies situen el sobrepès a la cua de les preocupacions que tenen pels seus fills. "Els pares no el perceben, tot i que sabem que és un problema de salut de primer ordre: per al present perquè té riscos en l'autoestima i el creixement dels ossos; a mitjà termini perquè pot desembocar en malalties com la diabetis; i a llarg termini perquè tendeix a persistir al llarg de la vida i això comporta més despesa sanitària", assegura el psiquiatra que ha coordinat l'estudi, Rafael Casas.

Al mateix temps que les famílies releguen la qüestió del sobrepès a les últimes posicions, però, l'estudi també constata que el 44% dels infants mengen rebosteria industrial més de tres cops a la setmana. I també que el 43% dels pares afegeixen sal extra als aliments que consumeixen els seus fills. Segons els investigadors que hi ha darrere l'estudi, el principal motiu d'aquesta "poca consciència" de les famílies és la falta d'informació de què disposen. En aquest sentit, per exemple, són poques les famílies que procuren que els seus infants dormin les hores que els correspon a la seva edat i moltes, en canvi, les que reconeixen que no saben interpretar les etiquetes dels aliments. També, en la gran majoria de casos, l'estudi –que s'ha basat en l'experiència de més de dues mil famílies d'arreu de l'estat espanyol que tenen fills d'entre 1 i 10 anys– detecta un consum insuficient de fruites i verdures.

La notícia positiva de l'informe, que ha elaborat l'Institut DKV de la Vida Saludable amb la col·laboració de l'Hospital Sant Joan de Déu, fa referència a l'activitat física dels més petits de la casa. El 72% de les famílies consideren que en fan prou. I, en aquest sentit, sembla que també hi ha conscienciació sobre el consum de carn vermella: menys del 19% no en mengen mai o gairebé mai; i la majoria (un 78%) ho fan entre 1 i 4 cops per setmana.

Predicar amb l'exemple

Un cop més un estudi posa el dit a la llaga: els hàbits alimentaris i de salut de la població han de canviar. "Els adults reflecteixen com és la societat perquè, probablement, si una família no menja peix, els fills tampoc ho faran", afegeix Casas. Això sí, tot i que cal començar el canvi des de baix, és llavors quan més costa aconseguir resultats. Però es pot fer. El doctor, de fet, llança tres recomanacions a les famílies: deixar a una banda les prohibicions quan es parli amb els fills, enfocar els consells en positiu i predicar amb l'exemple.