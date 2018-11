L'exèrcit no assistirà al Saló de l'Ensenyament de Barcelona

El ministeri de Defensa no participarà en la pròxima edició del Saló de l'Ensenyament de Barcelona, que se celebrarà del 20 al 24 de març del 2019 a Barcelona, segons han confirmat a Efe fonts ministerials. L'alcaldessa Ada Colau, que ja va comentar públicament el 2016 i a un comandament de l'exèrcit la seva preferència per no tenir l'exèrcit al Saló de l'Ensenyament, no ha volgut valorar la decisió aquest matí perquè encara no tenia la notificació oficial. No obstant això, ha recordat que es tracta d'una "vella demanda" amb el suport de la Generalitat i el Parlament.

La decisió ha estat criticada avui tant pel Partit Popular, que ha exigit una rectificació immediata, com per Ciutadans, que l'atribueix a una "cessió" del Govern als seus "socis nacionalistes". El portaveu de Defensa del PP al Senat, Luis Rogelio Rodríguez-Comanador, ha expressat en un comunicat el seu "més absolut rebuig" a la decisió del ministeri de Defensa d'impedir la participació de les Forces Armades al Saló de l'Ensenyament. Ha advertit que si no hi ha una rectificació, el seu grup reclamarà la compareixença de la ministra de Defensa perquè doni les explicacions oportunes sobre "aquest lamentable fet".

El senador popular creu que aquesta absència suposa un "menyspreu absolut" a les Forces Armades i recorda l'"extraordinari treball" que han realitzat en altres edicions. Segons apunta, en l'última edició del certamen van passar per l'estand de l'exèrcit més de vuit mil joves per interessar-se pels estudis militars.

Per a Ciutadans, l'absència de les Forces Armades del Saló de l'Ensenyament sembla un "acte de cessió" del Govern als seus "socis nacionalistes". Cs, que ha presentat avui una pregunta per escrit al Congrés per conèixer-ne els motius, considera que es tracta d'"una decisió sense precedents que no fa més que secundar el desig manifestat per l'alcaldessa de Barcelona en anteriors edicions. Recorda que ja en l'edició del 2016 l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, "aprofitant la presència dels mitjans de comunicació i en un gest d'humiliació i menyspreu, va advertir un dels representants de les Forces Armades el seu desig que no tinguessin presència al Saló «pel tema de separar espais»".

"Sembla, així, que es tracta d'una cessió més del president Sánchez als seus socis nacionalistes per fer un pas més en la seva estratègia d'eliminar la presència de les institucions espanyoles a Catalunya", denuncia. Cs pregunta concretament en el seu escrit els "veritables motius" de la decisió i si ha estat consensuada amb els caps de l'estat major de la Defensa i dels tres exèrcits.