La vacuna de la meningitis es reforçarà per cobrir els tipus més agressius

Davant l'increment dels casos del meningococ del tipus W i Y, les dues variants més agressives del bacteri responsable de la meningitis, els experts s'han vist forçats a replantejar-se l'adaptació de la vacunació actual contra aquesta malaltia. Segons ha explicat la cap de medicina preventiva i epidemiologia de l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona, Magda Campins, la nova pauta se centra a substituir la vacuna de meningococ C en adolescents de 12 anys per una de tetravalent que cobreixi quatre tipus: A, Y, C i W.

La nova vacunació, plantejada pel ministeri de Sanitat fa poc menys d'un mes, es faria de manera progressiva i s'ampliaria fins als 18 anys per mantenir els adolescents, que són els principals transmissors del bacteri, com a grup diana del tractament. El meningococ és un bacteri que es troba a la gola d'algunes persones sense cap símptoma, però que es pot transmetre a una persona sana i fer-la emmalaltir. Així, amb la vacunació, no només es protegeix els joves que es vacunen, sinó que també s'ampliaria la protecció a la resta de grups d'edat.

"Fa uns anys, el 50% dels casos estaven formats pel tipus de meningococ B", apunta la doctora Campins, i afegeix: "Les variants tradicionals han reduït molt la seva incidència i cal fer un canvi d'estratègia per cobrir els nous tipus". Algunes comunitats autònomes ja han començat a implementar aquesta modificació de calendari de vacunes i d'altres encara es troben en procés de debat. Segons ha assenyalat Campins, en una roda de premsa del curs d'actualització de vacunes del Vall d'Hebron, la nova pauta s'ha d'implantar a tot el territori durant el pròxim any.

El risc de no vacunar

Arran dels recents brots de xarampió entre infants no vacunats als Estats Units i Europa, els experts també han volgut alertar sobre el riscos que comporta rebutjar la vacunació. Tot i que a Catalunya la xifra de pares que opten per no vacunar els seus fills és molt reduïda i se situa entre l'1 i el 3%, el vicepresident de l'Associació Espanyola de Vacunologia, Fernando Moraga-Llop, ha volgut remarcar la tasca educativa i divulgativa dels treballadors sanitaris: "Cal parlar dels beneficis de les vacunes i intervenir en la difusió d'informacions falses quan poden afectar greument la salut pública".