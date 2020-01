Una explosió a la petroquímica de Tarragona deixa almenys un mort i vuit ferits

L'explosió que es va produir ahir poc abans de les 7 de la tarda en una empresa de la zona d'indústria química de la Canonja, a Tarragona, ha causat vuit ferits de diversa consideració (dos grans cremats -un crític i un molt greu-, que van ser traslladats a l'hospital de la Vall d'Hebron; un menys greu, traslladat al Joan XXIII, i cinc de lleus -dos dels quals es van derivar a l'hospital Sant Joan de Reus i tres van ser donats d'alta in situ-) i una persona desapareguda, que ara els bombers busquen entre la runa ocasionada per l'explosió amb la col·laboració d'un dels gossos de la unitat canina de recerca. Tots eren treballadors de l'empresa on s'ha produït l'incident, que ha passat a les instal·lacions de l'antiga IQA, ara Iqoxe, que treballa amb òxid d'etilè. A més, ha mort un home en ensorrar-se el sostre d'un pis del barri de Torreforta, a Tarragona, que està a uns 4 quilòmetres d'on es va produir l'explosió.

Durant aquest matí, per prevenció i mentre durin els treballs d'extinció, no circulen els trens que surten de Tarragona en direcció i Renfe no ha pogut localitzar prou autocars com per habilitar un servei alternatiu per carretera. Això afecta l'itinerari entre Tarragona i Reus i entre Tarragona i Port Aventura, en concret les línies R13, R14, R15, R16, R17, RT1 i RT2.

Una xapa metàl·lica

Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per aclarir els motius de l'esfondrament de l'edifici situat a la plaça García Lorca de Tarragona. Segons fonts pròximes, una xapa metàl·lica hauria entrat pel balcó de la tercera planta per l'ona expansiva de l'explosió a la Canonja. Els Bombers han explicat que el terra d'aquest pis ha col·lapsat i que s'ha esfondrat i ha caigut a la segona planta, on hi havia la víctima. L'home era al seu pis i ha mort per la caiguda del sostre. També hi ha una afectació a la primera planta de l'edifici. Una persona ha sigut atesa per una crisi d'angoixa.

Protecció Civil va aixecar ja ahir el confinament als ciutadans de Vila-seca, la Canonja i dos barris de Tarragona (Bonavista i Universitat Laboral). En un primer moment, s'havia demanat als habitants de Tarragona, Salou, Reus, Constantí, El Morell, la Canonja i Vila-seca que es quedessin a casa, amb portes i finestres tancades. Després, es va reduir el confinament a la Canonja i Vila-seca (uns 30.000 habitants) i es va recomanar a la resta que es quedessin a casa si els molestava el fum. No hi havia constància de núvol tòxic. Els Bombers van indicar que l'afectació no era "externa a la zona del polígon".

Segons ha explicat el cap de la regió d'emergències dels Bombers de Tarragona, l'inspector Albert Ventosa, els efectius se centren en trobar la persona desapareguda, una feina molt complexa perquè les estructures estan "molt danyades", i en extingir el foc al tanc d'òxid d'etilè, un incendi que està "estable però no controlat". A més, els Bombers han descartat que el fum hagi format un núvol tòxic.

El mateix han constatat unitats del departament de Medi Ambient desplaçades fins al lloc dels fets, que han assegurat que no es detecta presència de tòxics en l'aire a l'entorn del Francolí proper a l'empresa accidentada.

29 dotacions #bomberscat ara mateix en l'incendi d'indústria de la Canonja. Continuem treballant en l'extinció del tanc afectat i protegint els veïns. Continuem revisant el recinte per si hi haguessin quedat persones atrapades #PLASEQCAT @emergenciescat pic.twitter.com/InI8oTb9Q6 — Bombers (@bomberscat) January 14, 2020

Segons va explicar el conseller d'Interior, Miquel Buch, quan faltaven uns vint minuts per les 7 de la tarda, es va produir una primera explosió en un tanc d'òxid d'etilè, un material "molt inflamable", que va provocar una "columna de fum vertical". Una estona després es va produir una segona explosió en un transformador de llum de la mateixa instal·lació.

La deflagració es va escoltar a uns 50 quilòmetres, com la Bisbal del Penedès o el Vendrell, i vafer tremolar els vidres de moltes cases. La columna de fum també era visible a molts quilòmetres de distància. En total, el 112 va rebre 1.617 trucades relacionades amb l'explosió de La Canonja, de les quals 1.550 es van fer des de Vila-seca.

El @112 ha rebut 1.617 trucades relacionades amb l'explosió de La Canonja #PLASEQCAT. D'aquestes, 1.550 s'han fet des de Vila-seca — Protecció civil (@emergenciescat) January 14, 2020

Alguns vídeos permeten veure l'explosió des d'una petroliera de Tarragona, a tres quilòmetres de distància, i des de les càmeres de seguretat del centre comercial Les Gavarres.

El lloc on es va produir l'incident, que ocupa diversos termes municipals, és el polígon químic més gran del sud d'Europa. L'empresa en concret, Iqoxe és una companyia petroquímica que treballa amb l'òxid d'etilè per produir diverses matèries primeres per a l'elaboració de productes cosmètics, detergents, escumes, anticongelants i productes per a la indústria farmacèutica. Aquest compost orgànic també serveix per netejar els instruments quirúrgics. L'empresa és l'únic productor d'òxid d'etilè a Espanya amb una capacitat de producció de fins a 140.000 tones anuals. Iqoxe també es dedica a la fabricació de glicol que s'utilitza per la fabricació del polièster.

Fa pocs mesos, el juliol de 2019, Iqoxe va inaugurar una nova planta de derivats, que compta amb un reactor "amb l'última tecnologia disponible per incrementar la producció de derivats en 30.000 tones". Segons deia l'empresa aleshores, el nou projecte, que suposava 50 nous llocs de treball, significava un "impuls considerable pel creixement de l'empresa" i apropava la companyia a ser "líder europeu de derivats d'òxid d'etilè".

Sindicats i alcaldes denuncien que el protocol "no ha funcionat"

Protecció Civil ha activat el pla Seqcat arran de l'explosió i l'incendi, però les alarmes de confinament no van sonar. El sindicat Comissions Obreres (CCOO) ha denunciat que els avisos "no han funcionat". L'organització, que compta amb quatre delegats a l'empresa, va avisar que "ja havia denunciat" a la Generalitat que havien detectat problemes en el seu funcionament. L'altre sindicat amb representants a IQOXE, UGT, s'ha mostrat "preocupat" pels treballadors de la companyia i ha lamentat la "nul·la sensibilitat d'empresaris i administracions per evitar accidents".

També els alcaldes han qüestionat el protocol. L'alcalde de La Canonja, Roc Muñoz, ha estat el primer en insinuar crítiques cap el dispositiu i la coordinació els minuts després de l'explosió. "Si hem de confinar la població les sirenes han de sonar i no han sonat", ha afirmat. "La sirena és una senyal molt poderosa, qui prem el botó és el responsable de Protecció Civil i coi, si fem simulacres i ens entrenem és per a alguna cosa, no?", s'ha queixat Muñoz.

"Des de Protecció Civil, Bombers i Mossos han fet una feina de primera des del primer moment, ara cal avaluar com ha sigut la comunicació interna i cap als Ajuntaments, que no ha estat com havia de ser", ha valorat l'alcalde de Vila-seca, Pere Segura. "Nosaltres hauríem de poder informar de manera immediata als veïns sobre quina és la situació, i no ha estat així", ha lamentat Segura que també ha qüestionat el motiu pel qual no han sonat les sirenes: "Haurem d'avaluar-ho", ha reconegut l'alcalde, que ha assegurat que de moment no hi ha hagut cap problema ni danys greus, per ara, als habitatges de La Pineda, que és un dels barris que ha estat confinat.

L'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, també ha admès "alguna ordre contradictòria" a la ciutadania sobre les ordres de confinament.

Segons la versió oficial facilitada per Interior i Bombers, es tractava d'un confinament "preventiu", i que les sirenes de risc químic no han sonat perquè instants abans d'activar-se ha arribat un informe de Bombers que apuntava que no hi havia toxicitat. El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha defensat que s'ha activat el pla perquè s'activessin les alarmes però just quan anaven a sonar han constatat que no hi havia cap partícula tòxica ni nociva per la salut a l'aire, i han aturat les alarmes.



Restriccions de trànsit

A causa de l'incendi, s'ha demanat que s'eviti circular per la zona, sobretot l'N-340 i la C-31b. Renfe, a més, ha suspès aquest matí la circulació de trens des de Tarragona en direcció sud.

ℹ A causa de l'incendi al Polígon Sud de #Tarragona eviteu dins del possible circular per la zona, sobretot l'N-340 i la C-31b que es podrien veure afectades i seguiu les indicacions dels cossos d'emergències #PLASEQCAT @mossos @112 @bomberscat @emergenciescat pic.twitter.com/AFdaC7wkEE — Trànsit (@transit) January 14, 2020

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va trucar al president de la Generalitat, Quim Torra, per intercanviar informació sobre l'explosió i incendi a la Canonja, segons ha informat la Moncloa. El contacte amb la Generalitat s'està fent a través de la delegada del govern espanyol a Catalunya. Tant Torra com el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, i els consellers d'Interior i Salut, Miquel Buch i Alba Vergés, s'han desplaçat al lloc dels fets.