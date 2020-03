Els fills de famílies pobres tenen el doble de risc de patir obesitat infantil

L'obesitat infantil està estretament lligada al nivell socioeconòmic de les famílies. Així ho ha constatat la Fundació Gasol en el seu últim informe, en el qual s'afirma que els fills de famílies econòmicament vulnerables pateixen una taxa d'obesitat el doble d'alta que la mitjana de famílies espanyoles. A més, si se sumen tots els paràmetres que indiquen un excés de pes, és a dir tant el sobrepès com l'obesitat, l'estudi assenyala que el 36% dels menors té excés de pes, i la xifra s'eleva fins al 54% dels casos quan es tracta de població vulnerable.

"La dada de la mitjana espanyola, del 36%, ja ens sembla prou alarmant, però que la xifra arribi a més de la meitat dels nens de famílies vulnerables és simplement intolerable i inacceptable", ha sentenciat el metge i responsable de programes de la fundació, Santiago Gómez. "Aquests menors ja tenen una càrrega socioeconòmica complicada i, a sobre, han de carregar també amb els problemes afegits que suposa l'excés de pes a nivell de salut física, emocional i social. És un problema que, com a societat, no siguem capaços de revertir-ho", ha afegit Gómez.

L'estudi d'aquesta fundació, que s'ha presentat coincidint amb el Dia Mundial contra l'Obesitat, també amaga altres dades preocupants per a la salut dels més petits en entorns socioeconòmics problemàtics. De mitjana, aquests nens només fan 76 minuts d'activitat cardiorespiratòria al dia, molt al límit de la recomanació que fa l'Organització Mundial de la Salut (OMS), que suggereix la necessitat de realitzar-ne, com a mínim, 60 minuts diaris per mantenir un bon nivell de salut. Per contra, per als fills de la resta de famílies (sense problemes econòmics rellevants) la xifra de minuts d'esport diaris s'eleva fins als 138 de mitjana.

Només el 14% dels nens d'entre 8 i 12 anys de famílies vulnerables arriba a la recomanació sanitària de fer una hora d'esport al dia cada dia de la setmana. Entre els fills de la resta de famílies, la recomanació de mantenir-se actiu tots els dies de la setmana també es compleix escassament, però tot i així augmenta fins al 42%.

"Els nens de famílies vulnerables fins i tot tenen una pitjor autopercepció de la seva condició física respecte de la resta: el 69% diu estar en un bon estat físic, mentre que aquesta autopercepció arriba fins al 85% en la mitjana de famílies espanyoles", ha apuntat Gómez.

Entre els motius d'aquestes diferències entre menors hi ha la possibilitat, o no, de fer activitats extraescolars que combatin el sedentarisme. "Els pares de famílies vulnerables moltes vegades no poden fer front a la despesa econòmica que suposen les extraescolars o bé no hi poden portar els nens perquè no disposen de temps lliure perquè estan treballant", ha afegit Gómez, director de l'estudi. Així, els nens de famílies vulnerables es passen gairebé tres hores al dia davant d'una pantalla els dies laborables i gairebé sis hores els caps de setmana. A més, l'informe també constata que dormen menys hores i només la meitat d'aquests nens s'ajusta al que es considera una correcta dieta mediterrània.

Per pal·liar aquesta situació i reduir les diferències, la Fundació Gasol insisteix en la necessitat de fomentar l'exercici físic dels nens i fer servir l'esport com una eina per introduir-los en un món més sa en què les famílies també aprenguin el valor del descans, del benestar emocional i de l'alimentació saludable.

L'OMS alerta que l'obesitat s'ha triplicat des del 1975

La situació tampoc millora per als adults i el problema és global. Els casos d'obesitat s'han triplicat arreu del món entre els anys 1975 i 2016, segons ha informat l'organització amb motiu de la celebració, aquest dimecres, del dia mundial d'aquesta malaltia. L'OMS defineix el sobrepès i l'obesitat com l'acumulació anormal o excessiva de greix que pot afectar la salut. Així, el 2016, més de 1.900 milions de persones majors de 18 anys tenien sobrepès i, d'aquestes, més de 650 milions eren obeses. A més, segons dades de l'any 2018, uns 40 milions de nens menors de 5 anys patien sobrepès o obesitat.

"Un cop considerat un problema de països de renda alta, el sobrepès i l'obesitat estan ara en augment en els països d'ingressos baixos i mitjans, particularment en entorns urbans. A l'Àfrica, el nombre de nens menors de 5 anys amb sobrepès ha augmentat en gairebé un 50% des de l'any 2000, i gairebé la meitat dels nens menors de 5 anys amb sobrepès o obesitat el 2018 vivien a Àsia", ha explicat l'OMS.