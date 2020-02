Sense famosos ni incitacions a jugar: les noves normes contra la publicitat de les apostes

Ni futbolistes ni presentadors de televisió protagonitzaran els anuncis sobre joc i apostes, no es podran fer crides explícites a participar-hi, ni hi haurà via lliure per fer-ne publicitat durant tot el dia. El ministeri de Consum ha donat a conèixer les línies mestres d'un reial decret que es presentarà íntegrament dilluns i que posa restriccions a aquest sector, amb l'objectiu d'evitar la ludopatia i l'addicció. "Hi ha empreses que perdran molts diners", ha admès el ministre Alberto Garzón en roda de premsa, que ha assegurat que l'orientació de la norma té per objectiu "restringir" i no "prohibir", per evitar que els usuaris busquin el mercat il·legal i optin per operadores allotjades en paradisos fiscals, per exemple.

El reial decret, que consta de 37 articles i 100 noves mesures, té dos pilars. D'una banda, es limita l'horari dels anuncis, d'una a cinc de la matinada, tant per als mitjans de comunicació tradicionals com per a les plataformes digitals. Hi ha, però, una excepció: durant les retransmissions esportives en directe que se celebrin a partir de les vuit del vespre, que és quan acaba l'horari de protecció infantil. En aquests casos es permetrà que hi hagi anuncis sobre el joc, tot i que amb restriccions pel que fa al contingut dels missatges. D'altra banda, la segona pota de la nova llei és, precisament, que no es podrà fer publicitat que "inciti" o faci falses promeses. "Estem cansats de missatges que et diuen que podràs pagar la hipoteca, que et faràs milionari o que te n'aniràs a les Bahames", ha resumit Garzón. Segons ha assegurat, el 80% dels anuncis que es veuen ara no estaran permesos, i el 20% restant canviaran substancialment.

Part d'un pla integral

Es convocarà una conferència de comunitats per parlar de les cases d'apostes presencials

El ministre ha explicat que aquest decret forma part d'un pla integral per mitigar els efectes de la ludopatia, que inclourà polítiques de sensibilització per abordar la problemàtica. Ara es tracta de fer un "primer pas urgent i necessari" que haurà d'anar acompanyat de la via de la conscienciació. Hi ha altres qüestions sobre les quals les competències les tenen les comunitats autònomes, com per exemple les cases d'apostes presencials. Garzón ha anunciat que convocarà la conferència de comunitats autònomes al mes de març per abordar si s'han de limitar aquests establiments o regular-ne l'ús. En relació als terminis del reial decret, el ministre ha subratllat que ja s'ha enviat a la Comissió Europea per iniciar els tràmits necessaris i que dilluns es posarà a disposició del "diàleg social" per aportar-hi millores. Per tant, no es preveu que s'aprovi fins d'aquí uns mesos.

Quatre grups socials afectats

Els menors, els joves d'entre 18 i 25 anys, els que han sigut addictes i el públic general

En la seva exposició, Garzón ha diferenciat quatre grups socials a qui pot anar dirigida aquesta mesura, en termes de salut pública. D'una banda, els menors, a qui es busca especial protecció, i es prohibirà la utilització d'una marca comercial en qualsevol producte dissenyat per a menors. També els joves d'entre 18 i 25 anys, de qui s'ha detectat que és el sector "que més ha crescut els últims anys" en el món del joc i les apostes; aquells amb activitats demostrades problemàtiques perquè han tingut addicció; i el públic general que el ministeri considera que necessita certa protecció sobre l'oci.

Ni estadis ni noms de clubs esportius

A les samarretes dels equips sí que hi podrà haver publicitat de cases d'apostes

El món de l'esport és un dels més afectats pel sector del joc i s'aplicaran mesures contundents. Els estadis de futbol, pavellons o instal·lacions esportives i d'entreteniment no podran tenir com a nom una empresa que es dediqui al joc. Els mateixos clubs tampoc podran incloure en el seu nom cases d'apostes. L'excepció és que a les samarretes dels jugadors sí que hi podrà aparèixer la marca d'aquest tipus de companyies, però per exemple una samarreta que s'hagi de vendre a un menor no ho podrà portar.

Prohibides les campanyes de fidelització

S'establirà que el format gratuït no fomenti passar-se al de pagament

El decret que es donarà a conèixer dilluns permetrà conèixer el reguitzell de mesures tècniques i específiques, però Garzón ja n'ha avançat algunes. Una és que es prohibirà que els usuaris rebin publicitat sobre bons de fidelització que incloguin quanties econòmiques. És a dir, que no hi haurà anuncis de benvinguda tipus "Comença amb 20 euros gratuïts!" També es posaran restriccions a les campanyes que les operadores porten a terme per evitar que els usuaris retirin els seus guanys i abandonin el joc.

Una altra de les mesures que s'aplicaran és que els algoritmes que regulen la dificultat en el pòquer, per exemple, siguin els mateixos en el format gratuït que en el de pagament. Garzón ha explicat que les empreses, com a estratègia per fidelitzar els usuaris, fan creure que els jugadors són bons posant facilitat a les partides que es fan en la versió gratuïta, però que apugen el nivell amb un nou algoritme en la versió de pagament. Segons ha anunciat, això canviarà. A més, també s'obligarà els tipsters a publicar els resultats de les seves apostes.

Els tipsters són aquelles persones amb influència que fan creure que les possibilitats de guanyar són superiors i que expliquen estratègies. La nova norma, doncs, obligarà a fer que, si es fa publicitat d'un tipster, es conegui el currículum d'aquesta persona i es pugui constatar si, efectivament, té o no èxit en el sector. "Només es publiciten quan guanyen i no quan perden", ha comentat Garzón.

Diferències amb Loteries i l'ONCE

Les operadores públiques podran fer publicitat tot el dia, però sense missatges incitadors

La llei del joc ja diferencia les operadores públiques –Loteries de l'Estat o l'ONCE– de les empreses privades, però hi haurà algunes particularitats respecte a les primeres. Bàsicament, podran fer publicitat durant tot el dia, però els afectarà la restricció sobre el missatge explícit d'incitar a jugar. "Són jocs de naturalesa diferent. No és el mateix les loteries en què un compra la butlleta al setembre i no sap fins per Nadal si li ha tocat. Està distanciada la data de compra de la de la resolució. Aquest paràmetre diferencia el tipus de joc i les afectacions diferents sobre la salut pública", ha indicat Garzón. Aquesta diferenciació també es traduirà en les restriccions, que seran més severes, en jocs immediats com els del casino: blackjack, màquines d'atzar online, pòquer o màquines de contrapartida i creuada.

Supervisió i sanció

S'establiran multes d'entre 100.000 i un milió d'euros en cas d'incompliments

Sense entrar en detalls, Garzón també ha avançat que el règim sancionador en cas d'incompliments tindrà una escala de multes d'entre 100.000 euros i un milió. Serà la direcció general del Joc la que supervisarà i resoldrà conflictes en cas de dubtes sobre la permissivitat d'algun anunci. Per exemple, qui decidirà si una persona és famosa i, per tant, pot protagonitzar una campanya publicitària? Qui resoldrà si un missatge està incitant al joc o no?