Un home ferit greu després de rebre dos trets a Sant Andreu

Un home ha resultat ferit greu després de rebre dos trets aquest matí al barri de Sant Andreu. L’home, d’uns 42 anys, ha estat traslladat a un centre hospitalari. De moment es desconeix el seu estat de salut, però segueix viu. Els Mossos d’Esquadra mantenen oberta una investigació per localitzar-ne l’agressor, segons ha informat Betevé i ha confirmat el diari ARA.

Els fets han passat a les 11 h d’aquest diumenge a la placeta de Sant Francesc Coll, on es troben el carrer Segre i el de Cervera. “Jo estava dormint i he sentit dos sorolls molt forts. Pensava que eren trabucaires”, ha explicat a l’ARA la Luz León, una veïna que viu a la planta baixa de l’edifici que hi ha just al costat d’on s’ha produït el tiroteig. “Llavors he sentit que una dona cridava i demanava que algú truqués a la policia”, ha afegit. Abans d’avisar als Mossos ha decidit obrir la finestra per poder explicar després el que estava passant i ha vist com un home d’uns 42 anys, que perdia molta sang pel coll, feia dues passes i queia estès a terra. “Ha caigut de cara i llavors he vist que tenia un altre tret a l’esquena”, relata encara impressionada per l’escena.

Després de trucar als Mossos, ha sortit amb una manta per cobrir l’home ferit. La víctima estava amb la seva parella i amb un nen, d’uns set anys que tampoc parava de cridar. Segons ha explicat la dona de la víctima als Mossos quan han arribat, l’agressor era una persona gran i ha fugit pel carrer Virgili.

Els Mossos investiguen el cas i busquen l’autor dels trets.